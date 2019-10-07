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حساب المواطن يبحث شكاوى المستفيدين قبل تسلم دفعة أكتوبر

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 01:36 م
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حساب المواطن يبحث شكاوى المستفيدين قبل تسلم دفعة أكتوبر
حساب المواطن
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بدأ حساب المواطن، البرنامج السعودي في تلقي الشكاوى والاستفسارات العديدة من المستفيدين عبر رقم الاتصال الموحد 19912 أو عبر خدمة صوتك مسموع أو من خلال رابط http://urv.ca.gov.sa/urv، وهذا قبل صرف دفعة أكتوبر المفترض ايداعها يوم 10 من الأسبوع الجاري.

وقد أعلن حساب المواطن السعودي في وقت سابق عن وسائل التواصل مع خدمة المستفيدين للوصول لبرنامج حساب المواطن بكل سهولة

ويمكن بالحاسبة التقديرية استعلام المستفيد من دعم حساب المواطن عن طريق التالي:

- التأكد من إدخال نفس الرقم الذي تم اعتماده عند التسجيل للمرة الاولى في البرنامج 

- التأكد من أهلية كل الأفراد التابعين للحصول على الدعم وفق السياسات المعلنة

ولمعرفة قيمة الدعم في برنامج حساب المواطن إليكم الخطوات التالية:

- الدخول لموقع حساب المواطن

- اختيار أيقونة حاسبة حساب المواطن التقديرية 

- كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة

- سيظهر حينما مبلغ الاستحقاق التقديري

وصرح حساب المواطن أن دفعة أكتوبر ستصل للمستفيدين من دعم البرنامج يوم الخميس من الأسبوع الجاري الموافق 10 أكتوبر 2019.
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