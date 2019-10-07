روسيا تطالب بضرورة رحيل كل القوات الأجنبية من سوريا

طالب ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الإثنين، بضرورة رحيل كل القوات العسكرية الأجنبية الموجودة بشكل "غير قانوني" من سوريا، حسب تعبيره.

قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) للصحفيين، إنه ينبغي الحفاظ على "وحدة الأراضي السورية"، وذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة سحب قوات من شمال شرق سوريا.

وأضاف بيسكوف، أن "موسكو تعلم أن تركيا تشاطرها نفس الموقف" إزاء وحدة الأراضي السورية. وتابع: "نأمل أن يلتزم رفاقنا الأتراك بهذا الموقف في جميع الظروف".

ميدانياً، أكد "مركز التنسيق والعمليات المشتركة لقوات سوريا الديمقراطية" أن قوات النظام السوري المدعومة من روسيا تستعد للتحرك عسكرياً نحو مدينة منبج وذلك نتيجة لانسحاب الولايات المتحدة الأميركية من شمال شرق سوريا.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت الولايات المتحدة أنها سحبت بعض قواتها من شمال شرق سوريا في تحول كبير يمهد الطريق أمام هجوم عسكري تركي على قوات يقودها الأكراد.

وقال مسؤول أميركي إن القوات الأميركية انسحبت من موقعين للمراقبة على الحدود عند تل أبيض ورأس العين وأبلغت قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد بأن الولايات المتحدة لن تدافع عن القوات في مواجهة هجوم تركي وشيك.

وقال البيت الأبيض بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان: "ستمضي تركيا قريبا في عمليتها التي تخطط لها منذ وقت طويل بشمال سوريا".

وأضاف "القوات المسلحة الأميركية لن تدعم أو تشارك في العملية، ولن تظل في المنطقة بعد أن هزمت خلافة داعش".

وتدعو تركيا منذ وقت طويل إلى إقامة منطقة "آمنة" على الحدود بعمق 32 كيلومترا تحت سيطرة أنقرة وطرد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تمثل القوة المهيمنة على قوات سوريا الديمقراطية وتعتبرها تركيا منظمة إرهابية وتهديدا لأمنها القومي.