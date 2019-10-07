مسؤول: مرض الرئيس الفلبيني ليس "خطيرًا"

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قلل حلفاء الرئيس الفلبيني "رودريجو دوترتي" من قلقه بشأن صحته اليوم الاثنين بعد أن أعلن زعيم الحارقة أنه يعاني من اضطراب عصبي عضلي مزمن.



وأخبر دوترتي في نهاية الأسبوع أعضاء الجالية الفلبينية في روسيا، حيث كان في زيارة عمل، أنه يعاني من مرض عضلي عصبي مناعي ذاتي نادر يسبب أحد جفونه، وهو آخر مرض يعاني منه.



قال أحد المساعدين المقربين لدوترتي، السناتور "كريستوفر بونج جو": "لديه الوهن العضلي الموضعي".



وقال جو لرويترز: "أن الرئيس يعاني من الحالة لفترة طويلة، على الرغم من أن سلفادور بانلو، المتحدث باسم دوتيرتي، قال في مؤتمر صحفي إنه لم يعلم سوى باضطراب دوترتي بعد أن ذكر ذلك يوم السبت.



قال جو: "لا شيء خطير": مضيفًا أن الرئيس "واعٍ بصحته".



احتفظ دوتيرت البالغ 74 عامًا بالكثير من الدعم المحلي الذي دفعه إلى السلطة في انتخابات عام 2016، وعلى الرغم من أنه واجه انتقادات دولية كبيرة، خاصةً بسبب الحملة على المخدرات التي قتل فيها الآلاف من الناس.



وهو معروف بجدول أعمال مزدحم وإلقاء خطب طويلة.



وكان دوتر منفتحًا بشأن مرضه، وقد سخر ذات مرة من أنه قد لا يكون موجودًا حتى نهاية فترة ولايته البالغة ست سنوات في عام 2022.



وأثارت عدة حالات اختفاء عن الرأي العام في الماضي تكهنات بشأن صحته لكن الحكومة رفضت مرارًا أي إشارة إلى وجود مشكلة.



وقال بانو: "إنه لا يعتقد أن مرض الرئيس الأخير كان خطيرًا، مضيفًا أنه لم يعيق "جدول العقوبة" في روسيا.



وأضاف: "أنا مندهش حتى كيف تمكن من النجاة من هذه الرحلة الروسية".



ولا يوجد علاج للوهن العضلي الوبيل الذي يسبب ضعف العضلات، ولكن العلاج يمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض.



وقال الدكتور "خوسيه باتشيانو رييس" زميل الجمعية الفلبينية للأمراض العصبية، إنه إذا كان الشخص يعاني من الوهن العضلي البصري لأكثر من عامين، فكان من المحتمل ألا ينتشر الضعف والتعب إلى مجموعات العضلات الأخرى.



وكان دوترت أقدم شخص ينتخب رئيسًا في الفلبين منذ الحرب العالمية الثانية.



وينص الدستور على إطلاع الجمهور على الحالة الصحية لرئيس، إذا كان جادًا.



وفي حالة وفاة الرئيس الحالي، أو تعطيله نهائيًا أو إزاحته من خلال المساءلة، ويخدم نائب الرئيس ما تبقى من فترة ولاية مدتها ست سنوات.



وتم انتخاب نائب الرئيس ليني روبريدو، زعيم المعارضة، بشكل منفصل في عام 2016.



وتشمل أمراض دوترت المعروفة مشاكل الظهر والصداع النصفي بسبب تلف الأعصاب بعد حادث دراجة نارية ومريء باريت الذي يؤثر على حلقه. كما أنه يعاني من مرض بورغر الناجم عن التدخين الكثيف في أيام شبابه.



ويُعرف بجدول أعمال غير تقليدي يبدأ عادةً في فترة ما بعد الظهر، ويمكن أن يستمر إلى ما بعد منتصف الليل.

