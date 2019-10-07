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برلماني: الاهتمام بالطرق هدفه تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 01:39 م
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برلماني: الاهتمام بالطرق هدفه تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة
النائب خالد مشهور
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إسلام شعراوي
 
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قال النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن الدولة استطاعت خلال الـ4 سنوات الماضية فى إطار خطة التنمية أن تنفذ العديد من مشروعات الطرق والكبارى، ما أسهم فى تحسين الحركة وتسهيل التجارة الداخلية، فضلًا عن انخفاض معدلات حوادث السيارات على الطرق السريعة، موضحًا أن الاهتمام بالطرق بمدها وصيانتها ورصفها هو الطريق لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة.

وأضاف مشهور، أنه رغم أننا قطعنا شوطًا كبيرًا في تنفيذ خطة الدولة لتطوير الطرق إلا أن الطرق الفرعية ما زالت تعاني من الإهمال والتهالك وعدم الرصف واختفاء الطبقة الأسفلتية والإضاءة وسيطرة النقل الثقيل عليها، مشيرًا إلى أن الطرق الفرعية أو الجانبية لا تقل أهميتها عن الطرق الرئيسية التى تنفذها الدولة حاليا فى إطار المشروعات القومية.

وأضاف النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن بعض الطرق الفرعية أصبحت مصيدة للحوادث التى تزهق عشرات الأرواح شهريا والمئات سنويا ومع ذلك لم يتحرك أى مسئول لإصلاح ما آلت إليه هذه الطرق بالرغم من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالطرق الفرعية جنبًا إلى جنب مع الاهتمام بمشروعات تطوير الطرق الرئيسية والكباري وتمهيد طرق جديدة، وأكد النائب أن وضع خطة لتطوير الطرق الفرعية ستكون أهم إنجازات الحكومة حال إتمامها.
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