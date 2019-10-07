استقرات اسعار الذهب اليوم الأثنين 7-10-2019 في الامارات، ويعرض لكم "موقع الفجر"، اسعار الذهب في الامارات والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدرهم الاماراتي وايضا الدولار الأمريكي .

اسعار الذهب الان في الإمارات

وسجلت اسعار الذهب اليوم الاثنين في الامارات "عيار 18"، 130.81 درهم ، والذهب "عيار21"، 156.84درهم ، وسعر "عيار 24" 179.25درهم .







وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 89.62 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .







وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.





اسعار الذهب اليوم ا لسبت 5-10-2019 في الإمارات





سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ درهم اماراتي عيار الذهب 47.49$ 175.41 اسعار الذهب عيار 24 43.53$ 159.88 سعر الذهب عيار 22 41.55$ 152.62 اسعار الذهب عيار 21 35.61$ 130.81 اسعار الذهب عيار 18 27.70$ 101.74 سعر الذهب عيار 14 23.74$ 87.21 سعر الذهب عيار 12 1.477$ 5.424 اسعار أوقية الذهب 332.41$ 1.221 اسعار جنيه الذهب 47.486$ 174.413 اسعار كيلو الذهب

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات