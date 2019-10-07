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اسعار الذهب اليوم الأثنين 7-10-2019 في الامارات

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:21 م
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اسعار الذهب اليوم الأثنين 7-10-2019 في الامارات
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استقرات اسعار الذهب اليوم الأثنين 7-10-2019 في الامارات، ويعرض لكم "موقع الفجر"، اسعار الذهب في الامارات والبورصات العالمية والعملة  الوطنية الدرهم الاماراتي وايضا الدولار الأمريكي .

اسعار الذهب الان في الإمارات

وسجلت اسعار الذهب اليوم الاثنين في الامارات "عيار 18"، 130.81 درهم ، والذهب "عيار21"، 156.84درهم ، وسعر "عيار 24" 179.25درهم .



وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 89.62 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .



وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.

اسعار الذهب اليوم ا لسبت 5-10-2019 في الإمارات


 

 سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ درهم اماراتي

عيار الذهب

47.49$

175.41

 اسعار الذهب عيار 24

43.53$

159.88

سعر الذهب عيار 22

41.55$

152.62

اسعار الذهب عيار 21

35.61$

130.81

اسعار الذهب عيار 18

27.70$

101.74

سعر الذهب عيار 14

23.74$

87.21

سعر الذهب عيار 12

1.477$

5.424

اسعار أوقية الذهب

332.41$

1.221

اسعار جنيه الذهب

47.486$

174.413

اسعار كيلو الذهب

 

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة في الامارات 

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار22

عيار 24

اليوم

101.96

131.10

152.95

160.23

174.79

1 أكتوبر

101.51

130.52

152.27

159.52

174.02

30 سبتمبر

103.13

132.60

154.70

162.07

176.80

29 سبتمبر

103.13

132.59

154.69

162.05

176.79

28 سبتمبر

103.21

132.69

154.81

162.18

176.92

27 سبتمبر

 


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