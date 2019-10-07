اسعار الذهب اليوم الأثنين 7-10-2019 في الامارات
وسجل
"الذهب"، "عيار 12"، 89.62 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار
الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من
الرجال والنساء .
وتحتوي أيضا علي
مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام
السابقة في السوق الإماراتي.
اسعار الذهب
اليوم ا لسبت 5-10-2019 في الإمارات
|
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ درهم
اماراتي
|
عيار الذهب
|
47.49$
|
175.41
|
اسعار الذهب عيار 24
|
43.53$
|
159.88
|
سعر الذهب عيار 22
|
41.55$
|
152.62
|
اسعار الذهب عيار 21
|
35.61$
|
130.81
|
اسعار الذهب عيار 18
|
27.70$
|
101.74
|
سعر الذهب عيار 14
|
23.74$
|
87.21
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.477$
|
5.424
|
اسعار أوقية الذهب
|
332.41$
|
1.221
|
اسعار جنيه الذهب
|
47.486$
|
174.413
|
اسعار كيلو الذهب
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار22
|
عيار 24
|
اليوم
|
101.96
|
131.10
|
152.95
|
160.23
|
174.79
|
1 أكتوبر
|
101.51
|
130.52
|
152.27
|
159.52
|
174.02
|
30 سبتمبر
|
103.13
|
132.60
|
154.70
|
162.07
|
176.80
|
29 سبتمبر
|
103.13
|
132.59
|
154.69
|
162.05
|
176.79
|
28 سبتمبر
|
103.21
|
132.69
|
154.81
|
162.18
|
176.92
|
27 سبتمبر
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