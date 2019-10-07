ستيفن باركلي يتحدث عن الآلية المقترحة بشأن البريكست

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قال السياسي البريطاني ستيفن باركلي : "إن لندن منفتحة على بعض المرونة بشأن الآلية المقترحة التي ستسمح للمشرعين في أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بتقرير ما إذا كانت المقاطعة البريطانية لا تزال متماشية من الناحية التنظيمية مع الاتحاد الأوروبي.



وتهدف الآلية، المنصوص عليها في أحدث مقترحات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى حل أكبر نقطة شائكة في المفاوضات: الحدود غير الملحومة حاليًا بين أيرلندا الشمالية وإيرلندا.



وأضاف ستيفن باركلي لمراسل بي بي سي: "القضية الأساسية هي مبدأ الموافقة، ولهذا السبب تم رفض الدعم الخلفي ثلاث مرات، وكان هذا هو السبب في عدم موافقة كلا الجانبين في أيرلندا الشمالية على الدعم".



وستكون الحدود التي يبلغ طولها 500 كيلومتر الحدود البرية الوحيدة للمملكة المتحدة مع الكتلة بعد مغادرتها.



وتكمن المشكلة في كيفية منع أيرلندا الشمالية من أن تصبح "بابًا خلفيًا" في الاتحاد الجمركي الموحد للسوق والاتحاد الجمركي دون إقامة ضوابط حدودية يمكن أن تقوض اتفاقية الجمعة العظيمة لعام 1998، والتي أنهت عقودًا من العنف السياسي والطائفي في أيرلندا الشمالية والتي فيها أكثر من قتل 3600 شخص.



وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لا يمكنه قبول ما يسمى بترتيب الدعم المتضمن في اتفاقية الانسحاب التي تفاوض عليها سلفه تيريزا ماي، والتي رفضها المشرعون البريطانيون ثلاث مرات.



ولقد قدم ما أسماه عرض الاتحاد الأوروبي النهائي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء والذي يركز على استبدال الجزء الخلفي باقتراح إنشاء منطقة تنظيمية لجميع الجزر لتغطية جميع السلع.



ويقول الاقتراح أيضًا أن المجلس التشريعي في أيرلندا الشمالية - الذي تم تعليقه منذ عام 2017 - سيكون له الحق في أن يقرر كل أربع سنوات ما إذا كان يريد الاستمرار في الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن السلع المتداولة.



ومع ذلك، قال الاتحاد الأوروبي وإيرلندا أن المقترحات من غير المرجح أن تؤدي إلى اتفاق دون مزيد من التنازلات.



وقال رئيس الوزراء الأيرلندي "ليو فارادكار": "إنه لا يفهم تمامًا كيف يمكن أن تنجح المقترحات البريطانية وأن دبلن لا يمكنها التوقيع على معاهدة لا تحمي الحدود الإيرلندية البريطانية المفتوحة.



وقال نائبه، سيمون كوفيني، إن منح جمعية أيرلندا الشمالية تصويتًا على تحالف السوق الموحدة سيؤدي في الواقع إلى استخدام حق النقض لأي حزب واحد.



كما أثار مخاوف بشأن الترتيبات الجمركية المقترحة التي تتطلب عمليات تفتيش وضوابط حتى لو لم يتم ذلك، على النحو المقترح، عند الحدود أو بالقرب منها.



وقال باركلي: "أن بريطانيا على استعداد لمناقشة تفاصيل المقترحات الجمركية، مضيفًا: "لقد وضعنا منطقة هبوط واسعة، في تفاصيل المفاوضات، بالطبع يمكننا الدخول في تفاصيل كيفية عملها، وما هو اليقين القانوني مطلوب."



وكتب جونسون في صحيفة صن أون يوم الأحد، أن المقترحات كانت "حل وسط عملي يمهد الطريق عند الضرورة مع الحفاظ على مصالح المملكة المتحدة والبريطانية التي صوتت عليها هذه الدولة".



وقال أن المشرعين من كل جناح في حزب المحافظين التابع له، ومن حلفائه في الحزب الديمقراطي التقدمي في أيرلندا الشمالية، وحتى من حزب العمل المعارض، وقالوا إنهم يمكن أن يقفوا وراء الصفقة.



ومع اقتراب الموعد النهائي في 31 أكتوبر، قال جونسون باستمرار إنه لن يطلب تأجيلًا آخر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكنه أيضًا لن يخرق القانون الذي يجبره على طلب قانون إذا لم يتم الاتفاق على اتفاقية انسحاب بحلول 19 أكتوبر. ولم يفسر التناقض الواضح في تعليقاته.



وحث ماكرون على "المضي قدمًا" للتوصل إلى اتفاق، وقال إنه لا ينبغي إغراء الاتحاد الأوروبي بالاعتقاد الخاطئ بأن المملكة المتحدة ستبقى في الاتحاد الأوروبي بعد 31 أكتوبر.



وقال ماكرون لجونسون: "أن المحادثات يجب أن تستمر بسرعة مع فريق كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه في الأيام المقبلة، من أجل تقييم ما إذا كان من الممكن التوصل في نهاية الأسبوع إلى اتفاق يحترم مبادئ الاتحاد الأوروبي، وفقًا لمسؤول في الإليزيه.



وقال المصدر: "قدمت المملكة المتحدة عرضًا كبيرًا مهمًا، ولكن حان الوقت لكي تبدي المفوضية استعدادها لتقديم تنازلات أيضًا". "إذا لم يكن الأمر كذلك، فستغادر المملكة المتحدة بلا صفقة"



وأقرت الحكومة لأول مرة يوم الجمعة بأن جونسون سيرسل خطابًا إلى الاتحاد الأوروبي يطلب فيه تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طلاق.

