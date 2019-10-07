"مئات المستوطنين يقتحمون قبر النبي يوسف في نابلس".. 5 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها؛ مئات المستوطنين يقتحمون قبر النبى يوسف فى نابلس بحماية الاحتلال الإسرائيلى، ووزارة السياحة تطلق حملة "اسأل أهلها وناسها" لتنشيط السياحة.





كثافات مرتفعة بمحاور القاهرة والجيزة

شهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، خلال الذروة الأولى للزحامات، ظهور كثافات مرورية مرتفعة، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم، والطلاب للمدارس والجامعات، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية.





وظهرت كثافات مرورية اعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.





وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.





مصطفى مدبولى يلتقى رئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الإيفاد"

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، "جيلبرت هونجبو" ، رئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية"الايفاد"، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.





كانت مصر قد وقعت فبراير الماضى، مع "إيفاد" اتفاقية مشروع تعزيز القدرة على المواءمة في البيئات الصحراوية بقيمة 62 مليون دولار، والمزمع إقامته بمحافظة مرسى مطروح من أجل توفير فرص عمل جديدة وبيئة استثمارية واعدة لتنمية المحافظة.





"اسأل أهلها وناسها".. حملة ترويج جديدة من "تنشيط السياحة"

ومن ناحية أخرى، أطلقت الهيئة العامة لتنشيط السياحة، حملة ترويجية للمقاصد السياحية المختلفة في مصر، من خلال الترويج لأهالي المنطقة تحت شعار "اسأل أهلها وناسها".





يأتي ذلك في إطار الحملة الترويجية الجديدة "people to people" التي توجه اهتمام خاص للشعب المصري وعاداته وتقاليده.





وقالت الهيئة في تغريدة لها على "تويتر": "لا تذهب للغرباء لمعرفة أسرار المدينة، في أسوان، لن تعرف أدق التفاصيل لقصص التاريخ إلا من أهلها، إسأل ناسها".





ودعت الهيئة العامة لتنشيط السياحة، متابعيها لزيارة أسوان خلال الموسم الشتوي والتعرف على أهلها عن قرب.





مئات المستوطنين يقتحمون قبر النبى يوسف

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم الاثنين، بجروح في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف قرب مخيم بلاطة بنابلس شمال الضفة الغربية لإداء الصلوات التلمودية.





وقالت مصادر فلسطينية إن 5 مواطنين على الأقل أصيبوا بجروح مختلفة برصاص مطاطي وحالات اختناق جراء إطلاق الاحتلال للرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين خلال المواجهات التي اندلعت في محيط قبر يوسف بينهم المصور الصحفي معتصم سقف الحيط حيث أصيب برصاصة مطاطية في البطن وقد وصفت الإصابة بالطفيفة.





وقالت مصادر إسرائيلية إن قوات جيش الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية مدينة نابلس في إطار تأمين دخول 17 حافلة للمستوطنين، تقل (1100) مستوطن إلى قبر يوسف.





نشطاء مكافحة تغير المناخ يعلنون العصيان المدنى فى شوارع برلين

قام مئات النشطاء الذين ينتمون لحركة مكافحة تغير المناخ فى برلين بإقامة حواجز فى شوارع عدة من المدينة، وذلك فى إطار سلسلة الاحتجاجات التى يقومون بها، ما أدى إلى عرقلة حركة النقل فى العاصمة الألمانية و أعلنوا حركة العصيان المدنى السلمى.





وتدعو الحركة إلى العصيان المدنى السلمى، لإجبار الحكومة الألمانية على تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول سنة 2025، ووضع حد لما يعتبرونه أزمة المناخ العالمية .



