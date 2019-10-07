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تركي آل الشيخ ينشر فيديو لـ"ميكروباص ألميريا"

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 10:53 ص
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تركي آل الشيخ ينشر فيديو لـميكروباص ألميريا
ميكروباص ألميريا
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الفجر الرياضي
 
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حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني على نشر فيديو جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام تركي آل الشيخ، بنشر فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليه: "ميكروباص ألميريا.. أسد الأندية".

الفيديو هو عبارة عن برنامج ساخر "مقلب" يقوم طاقم العمل باستدراح أحد الجماهير، قبل أن يقوموا بالكشف عن هويتهم له بغرض الضحك والكوميديا.





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