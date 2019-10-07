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عبر "on e".. شاهد فيلم الممر بدون فواصل إعلانية (تردد القناة وموعد الإعادة)

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 10:39 ص
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عبر on e.. شاهد فيلم الممر بدون فواصل إعلانية (تردد القناة وموعد الإعادة)
ابطال فيلم الممر
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عبر "on e" يمكنك مشاهدة فيلم الممر بدون فواصل إعلانية، لذا تقدم بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها تردد on e لمشاهدة فيلم الممر بكل سهولة وموعد إعادة الفيلم، في حالة عدم مشاهدته بالأمس، حيث أن فيلم الممر في الإعادة يكون بدون فواصل إعلانية، ومن هنا إليكم تردد on e لكل الباحثين عنه وموعد إعادة الفيلم لكل من يرغب في مشاهدته.

تردد on e 

تردد on e هو : 10853
استقطاب: أفقى
معامل الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 5/6  

موعد إعادة فيلم الممر عبر قناة on e 
يتم إعادة فيلم الممر، مساء اليوم الاثنين، في تمام الساعة الـ5 مساء.

وأعلن حازم شفيق، رئيس شبكة قنوات on، أن قناة on e ستعيد عرض فيلم الممر لسهولة مشاهدته.

وفيلم الممر تم عرضه مساء أمس الأحد في تمام الساعة العاشرة على قناة on e احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر، كما أن الفيلم حقق إيرادات مذهلة.

وشارك في بطولة فيلم لممر عدد كبير من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، وغيرهم.
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