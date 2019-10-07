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تعليق مؤثر من "محمد فراج" بعد نجاح فيلم الممر

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 10:24 ص
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تعليق مؤثر من محمد فراج بعد نجاح فيلم الممر
محمد فراج - بطل فيلم الممر
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علق محمد فراج بكلمات مؤثرة بعد نجاح فيلم الممر، قائلا "صحيح أنا ما كنتش عايش أيام الحرب الحقيقية لكن ربنا إداني فرصة إني أعيش جزء صغير قوى منها في الفيلم".

ونشر محمد فراج عبر حسابه بإنستجرام صورة من كواليس فيلم الممر، وكتب عليها "لما ابتديت تصوير في فيلم الممر حسيت إن العمر رجع بيا ٤٦ سنة مرة واحدة.. حسيت إننا جنود مصريين بنحارب على الجبهة فعلا".

وعبر عن مدى سعادته بمشاركته في فيلم الممر، وقال محمد فراج  "كان شرف كبير ليا إني أساهم ولو بجزء صغير في توثيق العمل البطولي ده، وتسجيله في تاريخ السينما المصرية.. ويارب كل سنة نشوف ممر جديد".

واستكمل محمد فراج تعليقه على الصورة التي تم نشرها عبر حسابه قائلا "يارب كل سنة نشوف عمل بيحكي حكايات ماشوفناهاش ولا سمعناها عن أبطال مصريين.. حكايات لازم تتحكي وتوصل للناس وخصوصا للأجيال اللى جاية، عشان إحنا عندنا حكايات كتير".

وتم عرض فيلم الممرص أمس الأحد في ذكرى 6 أكتوبر عبر قناة ONE، ولاقى إعجابا كبيرا من جانب المشاهدين، فيما شارك في بطولة الفيلم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، وأسماء أبو اليزيد، وأخرون.
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