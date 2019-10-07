مصر للطيران تُعلن تشغيل رحلاتها إلى بودابست بالطائرة الجديدة A220-300





من الجدير بالذكر، أن مصر للطيران تُعد أول شركة في الوطن العربي والسادسة علي مستوى العالم تتسلم هذه الطائرة.



وتتميز هذه الطائرة بأنها تضم 140 مقعدا بمساحات مريحة من بينها 15 مقعدا على درجة رجال الأعمال و125 مقعدا بالدرجة السياحية بما يمنح الركاب المزيد من الراحة في رحلاتهم على متن الطائرة وبجانب هذا عدة مميزات أخرى مثل خدمة الـ Wi-Fi وVideoAudio Streaming بما يتيح للراكب مشاهدة البرامج والفيديوهات علي هواتفهم المحمولة وأجهزة اللاب توب.



وكان الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أعلن عن وصول الطائرة الثانية الجديدة حروف تسجيل Su-GEY من طراز ايرباص A220-300 إلي مطار القاهرة الدولي قادمة من مصنع ميربل بكندا برحلة رقم MS3330، وذلك في إطار خطة مصرللطيران الاستراتيچية نحو تحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية، حيث تُعد تلك الطائرة الثانية من إجمالي ١٢ طائرة من نفس الطراز تعاقدت عليهم الشركة لتصل تباعا حتى يونيو عام ٢٠٢٠.



و أضاف عادل أن هذه الطائرة سوف تعمل علي الخطوط الإقليمية والداخلية خلال الفترة القادمة بجانب الطرازات الأخري المنضمة حديثا لأسطول مصر للطيران، وقد نالت الطائرة الأولي من هذا الطراز استحسان وترحيب عملاء الشركة الذين سافروا عليها.





ومن جانبة أضاف الطيار أشرف الخولي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن طائرة A220-300 تضم 140 مقعدًا بمسافات مريحة ما يوفر لكل مسافر أكبر قدر من الراحة والرفاهية، وبجانب الامكانيات ومستوي الرفاهية التي تتميز بها هذه الطائرة فإنها أيضا مزودة بخدمات الإنترنت Wi-Fi، كما أن الطائرة مزودة بخدمة الـ Video Streaming والتي تسمح للعملاء بمشاهدة العديد من المواد الترفيهية عبر هواتفهم المحمولة أو أجهزة الحاسب الآلي أو الأجهزة اللوحية Tablets.





أعلنت مصر للطيران عن بدء تشغيل رحلاتها بين القاهرة وبودابست بأحدث طائراتها من طراز الإيرباص A220-300، حيث تُسير مصر للطيران أربع رحلات أسبوعية بين المدينتين.