أردوغان: القوات الأمريكية بدأت الانسحاب من شمال شرق سوريا بعد دعوة ترامب

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين: "إن القوات الأمريكية بدأت في الانسحاب من أجزاء من شمال شرق سوريا بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفًا أن المحادثات بين المسؤولين الأتراك والأمريكيين ستستمر".



وصرح البيت الأبيض في وقت سابق "أن تركيا ستمضي قريبًا في عمليتها العسكرية المخطط لها منذ فترة طويلة لإنشاء ما تسميه "منطقة آمنة" في شمال سوريا، ولن تدعمها أو تشارك فيها القوات الأمريكية.



وفي حديثه للصحفيين في أنقرة قبل مغادرته في زيارة إلى صربيا، قال أردوغان أيضًا إنه يعتزم زيارة واشنطن للقاء ترامب في النصف الأول من نوفمبر.



وقال إن الزعيمين سيناقشان خطط "المنطقة الآمنة"، وأضاف أنه يأمل في حل نزاع حول مقاتلات F-35 خلال زيارته.



وتقول تركيا إن الولايات المتحدة، التي تدعم القوات الديمقراطية السورية، وهي قوة تقودها وحدات حماية الشعب التي هزمت مقاتلي داعش في سوريا، تحركت ببطء شديد لإقامة المنطقة.



وقد حذرت مرارًا وتكرارًا من شن هجوم من جانبها على شمال شرق سوريا، حيث تتمركز القوات الأمريكية إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية.



وهناك خلاف بين البلدين حول المدى الذي يجب أن تمتد فيه المنطقة إلى سوريا ومن الذي يجب أن يسيطر عليها. وتقول تركيا إنه يجب أن يكون عمقها 30 كيلومترا.





وتعهدت تركيا منذ فترة طويلة بتنفيذ عملية تستهدف ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية السورية، والتي تعتبرها منظمة إرهابية مرتبطة بالمتمردين الأكراد في تركيا.



وساعدت الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب في هزيمة مقاتلي داعش في سوريا.



تقول تركيا إنها تريد تسوية ما يصل إلى مليوني لاجئ سوري في المنطقة. وتستضيف حاليا 3.6 مليون سوري يحتمون من الصراع المستمر منذ أكثر من ثماني سنوات في وطنهم.

