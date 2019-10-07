شاهد.. كيف خدعت مصر إسرائيل بمباراة كرة قدم يوم 6 أكتوبر (فيديو)
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 10:20 ص
Advertisements
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
قال الكابتن حنفي هليل، لاعب غزل المحلة، إن مباراة فريق غزل المحلة والطيران ببطولة الدوري المصري في يوم 6 أكتوبر 1973 كانت جزء من خطة الخداع الاستراتيجي التي وضعها الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وأشار "هليل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أن تلك المباراة أقيمت في نادي الترسانة، موضحا أنهم فوجئوا أثناء المباراة أن كل الجمهور يشجع فريق الطيران، وهو أحد أندية الجيش، رغم أنه لم يكن لديه جمهور كبير، حيث كان أمر غريب بالنسبة للاعبي غزل المحلة.
وأضاف أنهم عرفوا بين الشوطين أن "الحرب قامت"، معلقا: "مكناش عارفين ده حقيقي ولا مش حقيقي، عشان عندنا خلفية من 67، والحكم مكملش الماتش"، منوها بأن الجمهور انحاز لفريق الطيران بعد أن وصلتهم أخبار الانتصار على إسرائيل.
هذا واحتفل المصريون أمس بالذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر، وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة بمناسبة ذكرى الانتصار أكد فيها على ضرورة أن تعرف الأجيال الجديدة تفاصيل حرب العبور، محذرا أن مصر تتعرض لنوع جديد من الحروب يستهدف إحباط الروح المعنوية للمصريين.
وقد وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إكليل من الزهور على قبر الرئيس الشهيد محمد أنور السادات منذ أيام، وقرأ له الفاتحة، والتقى بأفراد أسرته.
Advertisements
- عاجل.. السيسي يقرأ الفاتحة على قبر "السادات" ويصافح قدامى نصر أكتوبر
- عاجل.. السيسي يضع إكليلا من الزهور على قبري السادات وعبدالناصر
- أحد أبطال حرب أكتوبر: هكذا خدع "السادات" إسرائيل بحرفية
- "زلزلت الكيان الإسرائيلي".. هكذا رأت الصحف العبرية حرب 6 أكتوبر
- "الجيش المصري رجال".. كيف احتفل رواد السوشيال ميديا بذكرى نصر أكتوبر؟
- "الشعب قادر على مواصلة انتصاراته والحفاظ على وطنه".. رسائل السيسي في الذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر
- أحدهم صاحب قصة مؤثرة.. فنانون شاركوا في نصر أكتوبر