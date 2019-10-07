شاهد.. كيف خدعت مصر إسرائيل بمباراة كرة قدم يوم 6 أكتوبر (فيديو)

قال الكابتن حنفي هليل، لاعب غزل المحلة، إن مباراة فريق غزل المحلة والطيران ببطولة الدوري المصري في يوم 6 أكتوبر 1973 كانت جزء من خطة الخداع الاستراتيجي التي وضعها الرئيس الراحل محمد أنور السادات.





وأشار "هليل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أن تلك المباراة أقيمت في نادي الترسانة، موضحا أنهم فوجئوا أثناء المباراة أن كل الجمهور يشجع فريق الطيران، وهو أحد أندية الجيش، رغم أنه لم يكن لديه جمهور كبير، حيث كان أمر غريب بالنسبة للاعبي غزل المحلة.





وأضاف أنهم عرفوا بين الشوطين أن "الحرب قامت"، معلقا: "مكناش عارفين ده حقيقي ولا مش حقيقي، عشان عندنا خلفية من 67، والحكم مكملش الماتش"، منوها بأن الجمهور انحاز لفريق الطيران بعد أن وصلتهم أخبار الانتصار على إسرائيل.





هذا واحتفل المصريون أمس بالذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر، وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة بمناسبة ذكرى الانتصار أكد فيها على ضرورة أن تعرف الأجيال الجديدة تفاصيل حرب العبور، محذرا أن مصر تتعرض لنوع جديد من الحروب يستهدف إحباط الروح المعنوية للمصريين.





وقد وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إكليل من الزهور على قبر الرئيس الشهيد محمد أنور السادات منذ أيام، وقرأ له الفاتحة، والتقى بأفراد أسرته.



