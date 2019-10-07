تشغيل قطار الحرمين بمسار بديل لـ"محطة السليمانية" المحترقة

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كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأثنين، عن بدء أعمال تغيير مسار قطار الحرمين بمحطة السليمانية بوضع مسار بديل يجري العمل عليه حاليا، ويعمل المقاول الحالي على تنفيذ ذلك المسار.



وراعى في ذلك ألا يمر في محطة السليمانية ويكون بجانبها حتى تتم إعادة تشغيل رحلات القطار لكافة الاتجاهات وخدمة المسافرين القادمين لمكة المكرمة والمغادرين منها للمدن الأخرى التي يمر فيها القطار.



ومن جهة أخرى، أوضحت المصادر أن محطة قطار الحرمين بمطار المؤسس الجديد ستعمل في آخر أكتوبر الجاري، وسيتم الاعتماد عليها في خدمة سكان مدينة جدة حتى يتم الانتهاء من صيانة محطة السليمانية بعد الحريق الأخير الذي نشب بالمحطة، مما أدى إلى توقف قطار الحرمين، وفقًا لـ«الوطن».



وتعرضت محطة قطار الحرمين بحي السليمانية في جدة، لحريق قبل أيام أدى إلى توقف قطار الحرمين، بسبب الأضرار التي تعرضت لها المحطة وبعض أجزاء مسار القطار.



واندلع حريق في محطة قطار الحرمين الواقعة في مدينة جدة السعودية ما أسفر عن وقوع 5 إصابات وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لإمارة منطقة مكة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر.



ونشرت الإمارة مقطع ففيديو يُظهر اندلاع حريق في سقف محطة قطار الحرمين وأشارت إلى أن قوات الدفاع المدني هرعت للتعامل مع الحادثة، قبل أن تعلن عن إصابة 5 أشخاص جراءه.



من جانبه، تابع محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد عملية إخماد الحريق ووجه باتخاذ التدابير اللازمة في هذا الصدد، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع تويتر.





وأعلن أمير منطقة مكة، الأمير خالد الفيصل، عن تشكيل لجان للتحقيق في حادثة حريق محطة قطار الحرمين في مدينة جدة السعودية، مشيرا إلى أن نسبة الأضرار لا تزال غير محددة جراء هذه الحادثة.



وقال أمير مكة خلال زيارته موقع الحريق: "الحرائق تحدث في كل مكان في العالم"، وتابع قائلا: "صدرت عدة أوامر بتشكيل عدة لجان، وزارة الداخلية تحقق وإمارة منطقة مكة المكرمة تحقق، ونحن ننتظر نتائج هذه التحقيقات واللجان".





تمتد السكة الحديدية الكهربائية التي يتضمنها مشروع قطار الحرمين من مكة إلى المدينة مرورا بجدة ويبلغ طولها 450 كيلومترا ويستوعب قطار الحرمين 80 مليون مسافر أسبوعيا وتبلغ سرعته 300 كمساعة.

