شتيجين وسواريز الأعلى تقييمًا في مباراة برشلونة وإشبيلية

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حقق فريق برشلونة فوزًا كبيرًا مساء أمس الأحد على ضيفه إشبيلية بأربعة أهداف دون رد، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني "الليجا".



وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا عن تقييم لاعبي البارشا عقب مباراة الأمس والتي حقق فيها الفوز برباعية نظيفة.



وذكرت صحيفة "سبورت" بأن الألماني تير شتيجين والأوروجوياني لويس سورايز حصلا على أعلى نسبة تقييم في مباراة الأمس بين لاعبي برشلونة بدرجة ٨ فيما حل ميسي ودي يونج وبيكيه في المركز الثاني بـ٧ درجات.



ورفع برشلونة بالفوز في مباراة الأمس للنقطة ١٦ ليرتقي للمركز الثاني بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب الصدارة.