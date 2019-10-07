طارق الشناوي بكتب: النوم مع العدو!!

لا أستبعد قطعًا أن تحصل السينما المصرية على جائزة فى نهاية مهرجان (مالمو)، التى تعلن مساء غد، ربما نحظى بجائزة التمثيل، أتحدث عن السينما الروائية الطويلة، التى نشارك فيها بفيلمى (ليل خارجى) و(الضيف).





لم أر حتى كتابة هذه السطور كل الأفلام القصيرة والتسجيلية، حصولنا على جائزة لا يمكن أن يخفف من فداحة الإحساس بأننا نعيش خارج الزمن، الدولة لا تدرك خطورة التراجع والانكماش الذى تعيشه السينما، حتى أصبح تواجدنا خارج الحدود بالصدفة، وحصولنا على جائزة له علاقة أحيانا بحسابات خارج النص، تلعب دورها فى توجيه قرارات لجان التحكيم، هذا إذا لم يكن الأمر راجعا برمته لبركة دعاء الوالدين..





غالبًا ما نتوجه باللوم لوزارة الثقافة، ولا بأس من ذلك، ولكن البأس كل البأس ألا ندرك أن الوزارة نفسها مكبلة بأعباء مالية وروتينية تعوق حركتها، لا يملك المسؤول كل الأوراق بين يديه، مثلًا الدعم المباشر الذى أراه قطعًا أشبه بفيتامين سريع يحتاج إليه فورا جسد السينما المصرية المريض والمنهك، إلا أنه يتجاوز قدرات وصلاحيات وزيرة الثقافة، بالإضافة إلى أنه قطعًا لا يكفى.





المأزق الذى نعيشه يحتاج إلى قرار من رئيس الجمهورية، الذى سبق أن كلف على الهواء الكاتب والشاعر الكبير، مدحت العدل، بإعداد ملف عن السينما عنوانه (المأزق والحل)، ومعلوماتى أن مدحت قد أنهى الدراسة.





ويبقى سؤال: هل لدى الدولة قناعة بأهمية أن تعود السينما المصرية للصدارة؟.





لم يستطع مهرجان (الجونة) الحصول على فيلم يصلح لتمثيل مصر فى المسابقة الدولية الرسمية، ولايزال مهرجان (القاهرة) يواصل البحث حتى لا يصل إلى نفس النتيجة.





تعوّدنا أن نلتمس الأعذار عندما نخرج يا مولاى كما خلقتنى من المهرجانات الدولية، بحجة أنهم لا يفضلون السينما المصرية، إلا إذا قدمت لهم ما يريدونه سياسيًا واجتماعيًا، ولو كان هذا صحيحًا فى جانب ما، فلا يمكن اعتباره صحيحًا فى المطلق، والدليل ما تحققه السينمات العربية فى لبنان وفلسطين وتونس والمغرب والسودان والسعودية فى المهرجانات الأخيرة، فما الذى من الممكن أن تقوله مثلًا على الفيلمين السودانيين (حديث مع الأشجار) لصهيب قسم البارى، و(ستموت فى العشرين) لأمجد أبوالعلاء، سوى أنهما فيلمان عن حال الوطن، كاميرا التقطت ما يجرى تسجيليًا وروائيًا داخل حدود السودان، قطعًا هناك العديد من المشاركات الإنتاجية الخارجية، وبينها مثلًا فيلم (ستموت فى العشرين) ساهم محمد حفظى فى إنتاجه، ولكن السينما المصرية لا يكفيها تلك المبادرات الفردية، تراجعت شركات الإنتاج عن ضخ الأموال فى الصناعة، والرواج الرقمى الذى حققه مؤخرا فيلما (الفيل الأزرق) و(ولاد رزق)، يرتبط أساسا برؤية تجارية نجح صُناع الفيلمين فى البقاء على موجة واحدة مع الجمهور، الرقم المتحقق فى شباك التذاكر لا يعنى أن السينما أصبحت بخير، بل هو الاستثناء الذى يؤكد القاعدة، السينما بكل أطيافها خارج حدود (المجرة).. التعايش مع الأزمة يذكرنى بعنوان فيلم أمريكى شهير (النوم مع العدو)، حيث كان هناك إجبار فى البداية على استمرار الحياة مع الزوج الشرير، لكن الأمر لا يستقيم على هذا النحو، لابد من الاستيقاظ ومواجهة الأزمة بكل الأسلحة، لا يمكن أن تواصل السينما المصرية النوم فى العسل وللأبد مع العدو.