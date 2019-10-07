بيان بدرجات الحرارة وحالة الجو اليوم الإثنين بالقاهرة والمحافظات

تشهد البلاد خلال الأيام الحالية، حالة من الاستقرار في حالة الجو، ببعض المحافظات، بينما تشهد المحافظات الأخرى ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة وخاصة الوجه القبلي.









هذا وتنخفض درجات الحرارة اليوم الاثنين، انخفاضا طفيفا ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.





وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.





وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:





الصغرى العظمى





القاهرة 22 32





شبين الكوم 23 32





طنطا 22 31





دمنهور 20 32





الإسكندرية 22 28





بلطيم 20 29





مطروح 22 28





السلوم 20 29





سيوة 22 31





بورسعيد 24 28





دمياط 23 28





الزقازيق 21 32





الاسماعيلية 20 33





السويس 21 33





العريش 20 29





رفح 19 29





رأس سدر 23 33





نخل 14 30





نويبع 22 33





طابا 22 32





كاترين 15 29





الطور 23 33





شرم الشيخ 25 35





الغردقة 26 34





مرسى علم 24 35





الفيوم 22 35





بنى سويف 22 34





المنيا 20 34





أسيوط 21 36





سوهاج 21 37





قنا 21 38





الأقصر 23 38





أسوان 27 39





أبوسمبل 26 39





الوادى الجديد 21 39





شلاتين 26 37





ابو رماد 25 36





حلايب 28 34





رأس حدربة 28 33









ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمدن والعواصم العربية:





الصغرى العظمى





مكة المكرمة 29 39





المدينة 26 40





الرياض 24 39





المنامة 30 36





أبوظبى 30 40





الدوحة 31 35





الكويت 24 38





دمشق 12 30





بيروت 24 28





عمان 16 29





القدس 17 26





غزة 20 29





بغداد 21 37





مسقط 28 32





صنعاء 11 25





الخرطوم 26 37





طرابلس 18 28





تونس 18 22





الجزائر 17 23





الرباط 14 26





نواكشوط 24 34







