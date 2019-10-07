"كم مرة سجنتك".. فيديو لأمير قطر السابق يتباهي بحبس مواطني بلاده

نشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، لأمير قطر السابق الأمير حمد بن خليفة، خلال تصريحات له مع أحد المصوريين، وهو يتفاخر بحبس القطريين.

وحسب المقطع المصور المتداول؛ فإن أمير قطر السابق كان حاضرًا لإحدى فعاليات مسابقات بطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها العاصمة القطرية، الدوحة، وأحد المحيطين به يهنئه ويرحب به فيرد عليه “كم مرة سجنتك”! .

والملاحظ في المقطع المصور، هو علامات التعب والإرهاق وعدم التركيز التي بدت على وجه أمير قطر السابق، نتيجة لكبر السن.



