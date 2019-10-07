ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فضيحة.. عبدالله الشريف الإخواني المتناقض (فيديو)

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 08:47 ص
Advertisements
فضيحة.. عبدالله الشريف الإخواني المتناقض (فيديو)
صورة من الحدث
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
عرض برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، مقطع فيديو يرصد تناقض موقف الإخواني عبدالله الشريف، من مسألة السخرية التي كان يحرمها في وقت سابق، ثم حللها فيما بعد عندما استخدمها هو.

وقال الشريف في أحد مقاطع الفيديو، إن السخرية ليست غاية في حد ذاتها، ولكنها وسيلة لبعض الأمور منها كسر الهيبة، مشيرا إلى أنه عندما درس الكوميديا، وجد أن السخرية سلاح قوي جدا جدا.

وفي مقطع آخر، قبل أن يستخدم هو السخرية، أكد "الشريف"، رفضه للسخرية، مستشهدا بالآية القرآنية التي تقول: "يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم"، لافتا إلى أن الألفاظ الجارحة، أو النظرات الجارحة قد تؤلم الآخرين، والإنسان المسلم لا يسخر من أحد.

الجدير بالذكر أن تسريبا صوتيا تم تداوله في الفترة الأخيرة للإخواني عبدالله الشريف، كشف عن التنسيق بينه وبين مكتب أيمن نور، الهارب إلى تركيا، والذي يدير قناة الشرق الإخوانية، من أجل تحريض الشعب على مؤسسات الدولة، والادعاء بأنهم حصلوا على صور مسربة من أحد القصور الرئاسية من أحد الضباط الموجودين في مصر.

وخلال السنوات الأخيرة ظهر "الشريف" عبر موقع نشر الفيدوهات "يوتيوب" لنشر مقاطع فيديو تروج لفكر جماعة الإخوان المسلمين وتهدف إلى بث الفتنة بين الشعب المصري، ومؤسسات الدولة ضمن العديد من الأذرع الإعلامية للجماعة بالخارج.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مصر قناة الإخوان عبدالله الشريف عبد الله الشريف جماعة الاخوان المسلمين الإخوان أيمن نور Extra News
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم

DMCA.com Protection Status