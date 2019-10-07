فضيحة.. عبدالله الشريف الإخواني المتناقض (فيديو)

عرض برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، مقطع فيديو يرصد تناقض موقف الإخواني عبدالله الشريف، من مسألة السخرية التي كان يحرمها في وقت سابق، ثم حللها فيما بعد عندما استخدمها هو.





وقال الشريف في أحد مقاطع الفيديو، إن السخرية ليست غاية في حد ذاتها، ولكنها وسيلة لبعض الأمور منها كسر الهيبة، مشيرا إلى أنه عندما درس الكوميديا، وجد أن السخرية سلاح قوي جدا جدا.





وفي مقطع آخر، قبل أن يستخدم هو السخرية، أكد "الشريف"، رفضه للسخرية، مستشهدا بالآية القرآنية التي تقول: "يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم"، لافتا إلى أن الألفاظ الجارحة، أو النظرات الجارحة قد تؤلم الآخرين، والإنسان المسلم لا يسخر من أحد.





الجدير بالذكر أن تسريبا صوتيا تم تداوله في الفترة الأخيرة للإخواني عبدالله الشريف، كشف عن التنسيق بينه وبين مكتب أيمن نور، الهارب إلى تركيا، والذي يدير قناة الشرق الإخوانية، من أجل تحريض الشعب على مؤسسات الدولة، والادعاء بأنهم حصلوا على صور مسربة من أحد القصور الرئاسية من أحد الضباط الموجودين في مصر.





وخلال السنوات الأخيرة ظهر "الشريف" عبر موقع نشر الفيدوهات "يوتيوب" لنشر مقاطع فيديو تروج لفكر جماعة الإخوان المسلمين وتهدف إلى بث الفتنة بين الشعب المصري، ومؤسسات الدولة ضمن العديد من الأذرع الإعلامية للجماعة بالخارج.



