مصرع 5 أشخاص في حوادث متفرقة بسوهاج



كما ورد بلاغ لمركز شرطة سوهاج من مستشفي سوهاج الجامعي بوصول جاد م ا ا 65 عامًا عامل ويقيم دائرة المركز " جثة هامدة إدعاء سقوط جسم صلب وبالإنتقال والفحص وسؤال شقيقه خلاف م ا ا 71 عامًا بالمعاش ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام شقيقه بأعمال تجديد لمنزله سقطت عليه كمية من مخلفات الهدم مما نتج عنه وفاته.



ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن بأن سبب الوفاة " نزيف داخلي بالمخ ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.





وبلاغ في واقعة المحضر جنح مركز شرطة المنشاة لسنة 2019 بشأن إصابة محمد ر ا ر " طلقين ناريين بالكتف الأيسر وكف اليد اليمني فتحتي دخول وخروج " وأتُهم في ذلك صلاح م ج 30 عامًا عامل وآخر بالتعدي عليه وإطلاق أعيرة.



وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم المذكور وبحوزته السلاح المستخدم عبارة عن فرد روسي محلي الصنع وبمواجهته أعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب.



كما تبلغ لمركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي وبالإنتقال والفحص تبين انه أثناء سير السيارة رقم محدده قيادة محمد ص م ا 29 عامًا سائق ويقيم المنيا إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار الإطار الامامي الأيسر مما أدي لإنقلابها علي جانب الطريق ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي



كما ورد بلاغ لمركز شرطة جرجا من مستشفي جرجا العام بوصول الطفل أحمد ح ا م 3 سنوات ويقيم دائرة المركز " جثة هامدة " إدعاء تناول مادة سامة وبالإنتقال والفحص وسؤال والده حسين ا م 30 عامًا عامل قرر قيام المذكور بتناول " مبيد حشري " عن طريق الخطأ مما نتج عنه وفاته ونفي الشبهة الجنائية







لقى شخصين مصرعهما فيما أصيب 3 أشخاص اَخرين إثر حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي وتم نقل الجثتين لمشرحة المستشفي المركزي والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي كما لقي مسن مصرعه حيث سقط عليه جسم صلب فيما أصيب أخر بطلقين ناريين بسبب خلافات الجيرة كما لقي سائق مصرعه إثر إنقلاب سيارته علي الطريق الشرقي باخميم وتوفي طفل نتيجة تناوله مبيد حشري.تلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارًا أنه انه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة دنيا ع ا ف 25 عامًا ربة منزل وتقيم القاهرة إختلت عجلة القيادة بيدها نتيجة التخطي الخاطئ مما أدي لإنقلاب السيارة علي جانب الطريقنتج عن الحادث وفاة كلًا من محمد ا ع 80 عامًا بالمعاش ونجلته سناء م ا 47 عامًا ربة منزل ويقيمان بذات الناحية وإصابة كل من قائدة السيارة وحسين ب ا 10 سنوات طالب وريتاج م ع 8 سنوات ويقيمان بذات الناحية بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم جميعهم من مستقلي السيارة.