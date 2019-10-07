في ذكري 6 أكتوبر.. صورة نادرة تجمع محمود ياسين بالرئيس الراحل أنور السادات





نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، ابنة الفنان القدير محمود ياسين صورة نادرة تجمع بين والدها والرئيس الراحل أنور السادات، حيث التقطت هذه الصورة أنثاء تكريمه في عيد الفن.





وعلقت علي الصورة قائلة: "ربنا يديك الصحة يا أبويا الغالي، فأنت أثريت السينما بأفلامك الوطنية الخالدة التي نتذكرها كل عيد 6 أكتوبر، ربنا يبارك فيك ويحفظك يارب، ورحم الله الرئيس الشهيد محمد أنور السادات خالد الذكر فحينما تنذكر الانتصارات تتذكر السادات، أسكنه الله فسيح جناته، هذه الصورة في عيد الفن لما كان فيه فن".





حائط البطولات





يذكر أن الفنان محمود ياسين قدم الفيلم السينمائي التاريخي (حائط البطولات)، والذي تم إنتاجه في عام (1998)، وهو واحداً من أهم وأبرز الأفلام في تاريخ السينما المصرية، وصلت تلكفة إنتاج الفيلم في ذلك الوقت 16 مليون جنية، حيث تناول حرب 6 أكتوبر وتحقيق الانتصار العظيم والبطولات التي حققها الجيش المصري.





ركز فيلم (حائط البطولات) علي جهد قوات الدفاع الحوي المصري في تحقيق النصر بدء من مرحلة حرب الاستنزاف وحتي تحقيق النصر والعبور، كما استغرق وقت كبير جداً كمعظم الأفلام الحربية في تصويره، وتتطلب مجهود وفير في تحضيراته أيضاً، حيث تضمن مراحل بناء حائط الصواريخ وإسقاط طائرة العدو الإسرائيلي "كوزرا"، كانت تلك الطائرة تمثل نمطاً تكنولوجياً متطوراً وقت ذاك، ودمرتها القوات الجوية التابعة للجيش المصري بضباطه المخلصين.





سبب منع عرض الفيلم





جدير بالذكر أن فيلم (حائط البطولات) تم منعه من العرض لمدة اثنتي عشر عاماً، حيث منعه الرئيس السابق محمد حسني مبارك من العرض وقال إنه لا يبرز دوره الخاص في حرب أكتوبر أثناء محريات الفيلم، وقيل أيضاً أن الفيلم يتحدث عن سلاح الدفاع الجوي وهو يرفض ذلك، كما قيل أيضا أن السبب في منع الفيلم من العرض كل هذه المدة كون الفيلم ينسب فوز مصر في حرب 6 أكتوبر إلي سلاح الدفاع الجوي ولم يشر بأي طريقة لسلاح الطيران ودوره في الحرب، مما دفع الرئيس السابق محمد حسني مبارك من منع الفيلم علي نحو غير مباشر.





ثم عاد مرة أخرة للشاشات وتم عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عام (2014)، يذكر أن فيلم حائط البطولات من إخراج محمد راضي، ومن سيناريو وحوار مصطفي بدر ومحمد راضي، وقصةإبراهيم رشاد، كما شارك في التمثيل كلاً من النجوم محمود ياسين، أحمد بدير، فاروق الفيشاوي، خالد النبوي، محجدي كامل، مصطفي شعبان، حنان ترك، عيادة عبدالعزيز، ندي بسيوني، مها أحمد، خليل مرسي، حجاج عبدالعظيم، سميرة محسن، من إنتاج عادل حسني بالإشتراك مع التليفزيون المصري.







