"اعترفتلي بممارسة الجنس مع شابين".. قاتل زوجته بالسيدة زينب يروي تفاصيل الواقعة

"اعترفتلي بممارسة الجنس مع شابين"، بهذه الكلمات اعترف عامل بقتل زوجته أمام نيابة حوادث جنوب القاهرة، بعدما تعدى عليها بشومة.





وقال العامل في اعترافته أمام النيابة: "رجعت متأخر يوم الواقعة وبسألها عن السبب قالت كنت مع شابين وأقمت معهما علاقة جنسية فقتلتها".





وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا بالعثور على جثة سيدة قتيلة داخل شقة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة "فاطمة" 23 سنة، ربة منزل، مصابة بنزيف فى الجمجمة وكسور متفرقة فى أنحاء الجسم.





وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها "عرفى" عامل رخام، فألقى القبض عليه من خلال أحد الأكمنة واعترف بارتكاب الواقعة.

وقرر أنه فوجئ بعودة زوجته فى وقت متأخر من الليل وعندما سألها عن سبب تأخرها، أخبرته أنها كانت بصحبة شابين وأقامت معهما علاقة جنسية، فتعدى عليها بـ"شومة" لتسقط غارقة فى دمائها وتلقى مصرعها.

يذكر أن قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، كان قد جدد حبس المتهم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته بسبب سوء سلوكها فى منطقة السيدة زينب.