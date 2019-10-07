أجلت جوزي بسبب حرب أكتوبر.. محمد صبحي يستعيد ذكرياته في 73 (فيديو)



وأضاف "صبحي"، في مداخلة مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه اتفق مع خطيبته على أن يتزوجا يوم 6 أكتوبر، ولكن الزواج تم تأجيله، لافتا إلى أن جيله أصيب بحالة من اليأس بسبب تأجيل الزواج.



ولفت إلى أنه حدد موعد زفافه بيوم 13 نوفمبر عندما اطمأنوا على انتهاء الحرب، مشيرا إلى أنه عندما سمع خبر الحرب، وجد الناس كلها في الشوارع، لافتا إلى أن الأجيال الجديدة تعتقد أنها الأجيال الوحيدة التي عانت من الظلم، ولكن هناك أجيال سابقة عانت من الظلم بشكل أكبر، معقبا: "أيام بناء السد العالي مكناش لاقيين ناكل"، مشيرا إلى أن الانتصارات المصرية، والانكسارات لم يراها الشباب.



وشدد على أهمية شرح التاريخ للأجيال الجديدة، ويجب على الإعلام، والتعليم، أن يقوموا بذلك، معربا عن أمله في أن يعتز الشعب المصري بمصر أكثر من ذلك.



هذا، وتحتفل مصر، الأحد، بالذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر، والتي انتصر فيها الجيش المصري على نظيره الإسرائيلي.

قال الفنان محمد صبحي، إنه ولد في وقت حرب 1948، والتحق بالمدرسة الإبتدائية أثناء حرب 1956، والتحق بالمرحلة الإعدادية أثناء حرب اليمن، والتحق بالمدرسة الثانوية في حرب 1967، وتخرج من المعهد في حرب الاستنزاف، وتزوج في حرب أكتوبر عام 1973، وولدت أول حفيدة له في حرب الخليج.