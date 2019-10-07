جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثامنة

أسدل الستار مساء أمس الأحد على منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وشهدت الجولة العديد من المفاجأت بسقوط كبار البريميرليج، في ظل مواصلة ليفربول تحليقه في الصدارة.







وبدأ توتنهام مفاجأت الجولة بالسقوط المدوي أمام مضيفه برايتون بنتيجة 3-0، قبل أن يفجر وولفرهامبتون مفاجأة من العيار الثقيل بإسقاط مانشستر سيتي بطل البريميرليج في نسخته الأخيرة، على أرضه ووسط جماهيره، بهدفين دون رد، ليختتم مانشستر يونايتد مسلسل سقوط الكبار بالخسارة أمام نيوكاسل بهدف نظيف.





بينما حافظ كلاً من ليفربول، وتشيلسي، وأرسنال على كبرياء كبار البريميرليج بالفوز على أندية ليستر سيتي، وساوثهامبتون، وبورنموث، بنتائج 2-1، 4-1، 1-0 على الترتيب.