ما لا تعرفه عن دور الجيش في مصر القديمة (فيديو)

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قال الباحث الآثري تامر المنشاوي، إن أحد أبرز مشاهد الجيش المصري القديم هي صفوف مجندين يحملون السهام والدروع، وهي تماثيل صغيرة من الخشب الملون من مقبرة مسحتي بأسيوط، وتعود خلال عصر الدولة الوسطى.



جاء ذلك خلال جولة للأطفال حول الجيش المصري القديم، نظمها المتحف المصري بالتحرير احتفالًا بانتصارات أكتوبر.



وأضاف أن الجيش كان في مصر القديمة من أهم الركائز الأساسية وهو خط الدفاع الأول لحماية حدود الوطن ولدينا ملوك عظام حققوا الانتصارات ومنهم الملك سقنن رع تاعا الثاني حاكم وملك طيبة والذي استشهد في حربه ضد الهكسوس، والذي أكمل من بعده لواء الكفاح لتحرير مصر الملك كامس والملك أحمس والذي قام بطرد الهكسوس من مصر، ويوجد أيضًا الملك تحتمس الثالث والذي قاد 16 حملة عسكرية على آسيا وحقق الانتصار وكذلك سجل الملك العظيم رمسيس الثاني معاركة على جدران معابد الأقصر والكرنك وابو سمبل والرامسيوم.



وأشار إلى أن الجيش أيضًا كان يقوم بتأمين الرحلات التجارية ولدينا لوحات جدارية والمحفوظة بالمتحف المصري بالتحرير هي قطع من معبد الدير البحري، وعليها مناظر لبعثة بلاد بونت حيث قامت الملكة حتشبسوت بإرسال البعثة وذلك بهدف الحصول علي البخور والمر والعاج والأبنوس.



ويظهر على المنظر المصور حاكم بلاد بونت مع زوجته والتي تظهر بشكلها وهي مترهلة والمنظر مهم للغاية، نظرًا لأنه يوضح الدور التجاري للملكة حتشبوت وبأنها أرسلت البعثة التجارية إلي بونت والملكة حتشبسوت قامت بتشيد معبد الدير البحري وهي زوجة الملك تحتمس الثاني ووالدها الملك تحتمس الأول.