فردوس عبدالحميد عن ذكرياتها وقت حرب أكتوبر: "كنا بنتنطط ونزلنا الشوارع"



وأضافت "عبدالحميد"، في مداخلة مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنها لن تنسى هذا الأمر أبدا، خاصة وأن والدها أصيب بانفصام شبكي بعد النكسة بسبب الصدمة، لافتة إلى أنهم كانوا دائما يشككون في قدرات مصر على العبور، ولكن بالفعل عبرت.



من جانبه، قال المخرج محمد فاضل، إنه كان في مكتب عبد القادرة حاتم، النائب الأول لرئيس الوزراء، قبل اندلاع الحرب بساعتين فقط، مشيرا إلى أن خطة الخداع الاستراتيجي كانت ناجحة جدا، موضحا أن مسألة استقبال النائب الأول لرئيس الوزراء لمخرج لكي يمضي له عقد عمل في الكويت في مثل هذا التوقيت دليل كبير على خطة الخداع.



وأضاف "فاضل"، أن هذه الوثيقة موجودة حتى الآن، وتم إمضائها بتاريخ 6 أكتوبر، مشيرا إلى أنه ألغى السفر بعد قيام الحرب، وسمع خبر الحرب أثناء تواجده في التلفزيون، موضحا أنه أخرج فيلم "في يوم سبت كان الاستعراض الأخير"، في هذا التوقيت.

أعربت الفنانة فردوس عبدالحميد، عن تهنئتها للشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ46 لحرب أكتوبر، لافتة إلى أنها في البداية عندما سمعت الخبر الخاص بالحرب كانت متوجسة، وبدأت تصدق فيما بعد، وكانت هذه من أعظم الأيام التي مرت في تاريخ مصر، موضحة: "كنا بنتنطط ونصرخ ونزلنا الشوارع ونكلم بعض ونروح لأصحابنا، وزي ما يكون يوم فرح مش حرب".