حميد الشاعري يغني "6 أكتوبر أحلى هدية" في ذكرى حرب النصر (فيديو)
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 01:14 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
نشر المطرب حميد الشاعري، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو لجلسة برفقة أصدقائه يغني خلالها أغنيته الوطنية "6 أكتوبر أحلى هدية"، وذلك في ذكرى حرب النصر.
وعلق الشاعري، على الفيديو قائلًا: "عودة جو الذكريات مع الشلة (13) اشرف حامد - ادهم صبري - محمد عسل -نادر فاروق - مصطفي شوقي - احمد عوض - فايز عزيز - باهر العجوز - كريم حموده - هشام سليمان - احمد ترك - اسلام طيره - وائل غنيمي -عمرو مكاوي - احمد زكي - تصوير طاهر فوزي".
فريق عمل الأغنية
الأغنية من كلمات محمد الشاعري، توزيع وألحان حميد الشاعري، ويشارك الشاعري بالغناء الفنان المصري مصطفى شوقي.
كواليس الاغنية
وكان الشاعري، أطلق الأغنية بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات 6 أكتوبر في مصر عام 2014، وشاركة الغناء فيها الفنان مصطفى شوقي.
Advertisements
- لأول مرة.. محمد حماقي يغني مع حميد الشاعري وهشام عباس (فيديو)
- وزارة الدفاع تحتفل بالذكرى الـ44 لانتصارات حرب أكتوبر (فيديو)
- خبير أمني: حرب أكتوبر 73 تُدرس في المعاهد والمنشأت العسكرية العالمية (فيديو)
- بكاء ومُساندة لقادة حرب أكتوبر.. مشاهد هامة لـ"السيسي" خلال ندوة القوات المسلحة
- تعرف على هدية حميد الشاعري لعمرو دياب في عيد ميلاده (فيديو)
- تعرف على هدية حميد الشاعري لعمرو دياب فى عيد ميلاده (فيديو)
- في عيد ميلادها.. ميس حمدان: "اللى عايز يبعتلي هدية هقوله على عنوان بيتنا"
- حميد الشاعري يوجه رسالة لكل من شاركه الاحتفال بعيد ميلاده
- حميد الشاعري يغني "فولا فولا" مع أصدقائه (فيديو)
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما ذكرى 6 اكتوبر دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن إنتصارات اكتوبرتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر