ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حميد الشاعري يغني "6 أكتوبر أحلى هدية" في ذكرى حرب النصر (فيديو)

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 01:14 ص
Advertisements
حميد الشاعري يغني 6 أكتوبر أحلى هدية في ذكرى حرب النصر (فيديو)
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

نشر المطرب حميد الشاعري، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو لجلسة برفقة أصدقائه يغني خلالها أغنيته الوطنية "6 أكتوبر أحلى هدية"، وذلك في ذكرى حرب النصر.

وعلق الشاعري، على الفيديو قائلًا: "عودة جو الذكريات مع الشلة (13) اشرف حامد - ادهم صبري - محمد عسل -نادر فاروق - مصطفي شوقي - احمد عوض - فايز عزيز - باهر العجوز - كريم حموده - هشام سليمان - احمد ترك - اسلام طيره - وائل غنيمي -عمرو مكاوي - احمد زكي - تصوير طاهر فوزي".

فريق عمل الأغنية 

الأغنية من كلمات ​محمد الشاعري​، توزيع وألحان حميد الشاعري، ويشارك الشاعري بالغناء الفنان المصري ​مصطفى شوقي​.

كواليس الاغنية

وكان الشاعري، أطلق​ الأغنية بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات 6 أكتوبر في مصر عام 2014، وشاركة الغناء فيها الفنان مصطفى شوقي.



Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما ذكرى 6 اكتوبر دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن إنتصارات اكتوبر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم

DMCA.com Protection Status