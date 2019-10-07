حميد الشاعري يغني "6 أكتوبر أحلى هدية" في ذكرى حرب النصر (فيديو)





نشر المطرب حميد الشاعري، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو لجلسة برفقة أصدقائه يغني خلالها أغنيته الوطنية "6 أكتوبر أحلى هدية"، وذلك في ذكرى حرب النصر.





وعلق الشاعري، على الفيديو قائلًا: "عودة جو الذكريات مع الشلة (13) اشرف حامد - ادهم صبري - محمد عسل -نادر فاروق - مصطفي شوقي - احمد عوض - فايز عزيز - باهر العجوز - كريم حموده - هشام سليمان - احمد ترك - اسلام طيره - وائل غنيمي -عمرو مكاوي - احمد زكي - تصوير طاهر فوزي".





فريق عمل الأغنية





الأغنية من كلمات ​محمد الشاعري​، توزيع وألحان حميد الشاعري، ويشارك الشاعري بالغناء الفنان المصري ​مصطفى شوقي​.

كواليس الاغنية



