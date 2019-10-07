أحد أبطال أكتوبر: "الإسرائيليون كانوا بيصوتوا زي الفئران" (فيديو)

Advertisements

أكد اللواء يسري عمارة، أحد أبطال حرب أكتوبر، والذي أطلق اسمه على أحد الميادين الهامة في بورسعيد، أن انتصار أكتوبر لا ينسى، وبالتحديد يوم الإثنين يوم 8 أكتوبر؛ ثالث يوم في المعركة.



وأوضح "عمارة"، خلال برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الأحد، أنه في يوم 8 أكتوبر وصلت معلومات لقائد الفرقة الثانية أن إسرائيل تجهز قوات لاستعادة قواتها، ويقطوا طريق الإسماعيلية بورسعيد، ويعبروا القناة، لافتًا إلى أن القادة اتفقوا على عمل جيب نيراني على شكل حرف U، متابعًا: "شرب الإسرائيليين الطعم ودخلوا الجيب ووقعوا في الفخ، والساعة 4 أخدنا أوامر بالضرب على اللواء المدرع، وتم تدمير ثلثي اللواء المدرع في أقل من نصف ساعة، وتم تدمير 73 دبابة".



وأشار بطل حرب أكتوبر، إلى أنه كان نقيبًا في حرب أكتوبر، لافتًا إلى أنهم أخذوا أوامر بعد ذلك بالتقدم للشرق، وكان مهمتهم 9 كيلو شرق القناة، موضحًا أن السيارة أصيبت، وأنه لم يكن له مكان في المدرعة، متابعًا: "كنا شباب وفرحانين من الخساير وعمالين نهلل لقيت في دم في هدومي، أصيبت من غير ما أحس، كان معايا بندقية آلية، لقيت جندي إسرائيلي فضلت أضرب فيه لحد ما قتلته، وقتلنا 3 جنود، وطلع 4 إسرائيليين يصوتوا زي الفئران ويقولوا متضربوناش إحنا أسرى"، لافتًا إلى أنه تلقى إهداء شكر بعد ذلك.

