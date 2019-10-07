لطفي لبيب: "أخويا اتآسر في حرب أكتوبر ومرجعتش إلا معاه" (فيديو)

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قال الفنان لطفي لبيب، إن حرب أكتوبر لم تجسد في السينما بشكل جيد حتى الآن، مضيفًا أن الفنان محمود ياسين قام بتصوير أحد أفلامه عن حرب أكتوبر في كتيبته التي خدم فيها.



وتابع "لبيب"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأحد، أن نصر أكتوبر كان ساحقًا، والعبود كان شيئًا فريدًا.



وأضاف أن شقيقه أخذ أسيرًا خلال حرب أكتوبر، معقبًا: "أخويا كان جنبي في الجيش وأخذ أسير في حرب بأكتوبر، وعرفت إنه أسير من الراديو الإسرائيلي".



ولفت إلى أنه لم يستطيع النزول إلى إجازة من الجيش بعد أسر شقيقه بعد فتح الإجازات، معقبًا: "هنزل أقول إيه، ولكن المفاجأة إن تبادل الأسرى حدث قبل فك الحصار على كتيبته، وبعد كده أخويا هو اللي جه يا خدني".



وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بمحاصرة كتيبته لمدة طويلة، معقبًا: كان كل عسكري بياخد زمزمية مياه، بيعمل بيها كل حاجة".



هذا قال اللواء محمد الصول، أول من رفع العلم بعد استشهاد الجندي الذي رفع العلم لحظة الانتصار، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن يوم السادس من أكتوبر من أغلى أيام عمره، وأغلى الأيام في تاريخ مصر، لافتَا إلى أن الطائرات المصرية كانت تمر بالقرب من الجنود، حتى لا تكتشف لدرجة أنها أثارت الرمال على الجنود وهما موجودين اعلى الساتر الترابي، وبعدها رمي الجنود الخوذ، وظلوا يرددوا "الله أكبر"، معقبًا: "كانت حاجة تفرح"