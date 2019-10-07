لطفي لبيب: "أخويا اتآسر في حرب أكتوبر ومرجعتش إلا معاه" (فيديو)
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:51 ص
Advertisements
كساب أحمد
Advertisements
Advertisements
قال الفنان لطفي لبيب، إن حرب أكتوبر لم تجسد في السينما بشكل جيد حتى الآن، مضيفًا أن الفنان محمود ياسين قام بتصوير أحد أفلامه عن حرب أكتوبر في كتيبته التي خدم فيها.
وتابع "لبيب"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأحد، أن نصر أكتوبر كان ساحقًا، والعبود كان شيئًا فريدًا.
وأضاف أن شقيقه أخذ أسيرًا خلال حرب أكتوبر، معقبًا: "أخويا كان جنبي في الجيش وأخذ أسير في حرب بأكتوبر، وعرفت إنه أسير من الراديو الإسرائيلي".
ولفت إلى أنه لم يستطيع النزول إلى إجازة من الجيش بعد أسر شقيقه بعد فتح الإجازات، معقبًا: "هنزل أقول إيه، ولكن المفاجأة إن تبادل الأسرى حدث قبل فك الحصار على كتيبته، وبعد كده أخويا هو اللي جه يا خدني".
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بمحاصرة كتيبته لمدة طويلة، معقبًا: كان كل عسكري بياخد زمزمية مياه، بيعمل بيها كل حاجة".
هذا قال اللواء محمد الصول، أول من رفع العلم بعد استشهاد الجندي الذي رفع العلم لحظة الانتصار، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن يوم السادس من أكتوبر من أغلى أيام عمره، وأغلى الأيام في تاريخ مصر، لافتَا إلى أن الطائرات المصرية كانت تمر بالقرب من الجنود، حتى لا تكتشف لدرجة أنها أثارت الرمال على الجنود وهما موجودين اعلى الساتر الترابي، وبعدها رمي الجنود الخوذ، وظلوا يرددوا "الله أكبر"، معقبًا: "كانت حاجة تفرح"
وتابع "لبيب"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأحد، أن نصر أكتوبر كان ساحقًا، والعبود كان شيئًا فريدًا.
وأضاف أن شقيقه أخذ أسيرًا خلال حرب أكتوبر، معقبًا: "أخويا كان جنبي في الجيش وأخذ أسير في حرب بأكتوبر، وعرفت إنه أسير من الراديو الإسرائيلي".
ولفت إلى أنه لم يستطيع النزول إلى إجازة من الجيش بعد أسر شقيقه بعد فتح الإجازات، معقبًا: "هنزل أقول إيه، ولكن المفاجأة إن تبادل الأسرى حدث قبل فك الحصار على كتيبته، وبعد كده أخويا هو اللي جه يا خدني".
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بمحاصرة كتيبته لمدة طويلة، معقبًا: كان كل عسكري بياخد زمزمية مياه، بيعمل بيها كل حاجة".
هذا قال اللواء محمد الصول، أول من رفع العلم بعد استشهاد الجندي الذي رفع العلم لحظة الانتصار، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن يوم السادس من أكتوبر من أغلى أيام عمره، وأغلى الأيام في تاريخ مصر، لافتَا إلى أن الطائرات المصرية كانت تمر بالقرب من الجنود، حتى لا تكتشف لدرجة أنها أثارت الرمال على الجنود وهما موجودين اعلى الساتر الترابي، وبعدها رمي الجنود الخوذ، وظلوا يرددوا "الله أكبر"، معقبًا: "كانت حاجة تفرح"
Advertisements
- هؤلاء النجوم شاركوا في حرب السادس من أكتوبر.. تعرف على قصصهم
- نجوم في كل مكان.. فنانون شاركوا في حرب أكتوبر (تعرف عليهم)
- لطفي لبيب: لا أنسى ذكرياتي أثناء مشاركتي في حرب 73
- أحد أبطال العاشر من رمضان بالبحيرة: علمنا إسرائيل درسا جعلتها لا تفكر في الحرب منذ 46 عامًا (فيديو)
- رئيس جامعة عين شمس يكرم عدد من أبطال حرب أكتوبر المجيدة (صور)
- ذكريات بنكهة الانتصار.. نجوم سردوا تفاصيل مشاركتهم في حرب أكتوبر المجيدة (تقرير)
- أحد أبطال حرب أكتوبر: "كان نفسي أكون من الشهداء" (فيديو)
- محمود سعد يروي ذكرياته عن حرب أكتوبر (فيديو)
المزيد عن: مصر لطفي لبيب حرب أكتوبر توك شو اخبار مصرتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر