تقارير: باريس سان جيرمان يخطط لخطف "مدرب الموسم" من ريال مدريد
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:25 ص
Advertisements
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، سيقوم بإقالة المدير الفني الألماني توماس توخيل، في حال خرج الفريق من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020 بدون حصد اللقب.
ومن ثم فقد وضعت إدارة فريق باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، كبديل محتمل لخلافة توماس توخيل عن البياسجي خلال الفترة المقبلة.
وبحسب ما ورد في تقرير موقع "Le 10 sport" الفرنسي الشهير، فإن نادي باريس يخطط للتعاقد مع الأرجنتيني بوتشيتينو مدرب السيبرز مستقبلاً، وخاصة وأن مصير المدرب الأرجنتيني مع توتنهام أصبح يحيط به غموض كبير بسبب سوء النتائج على المستويين المحلى والأوروبي هذا الموسم.
ومن الجدير بالذكر انه يقدم توتنهام أسوأ مواسمه على المستوى المحلى والأوروبي، حيث تلقى خسارة أمس السبت، ضد برايتون 0-3 فى الجولة الثامنة من الدورى الإنجليزى، ليتراجع إلى المركز الثامن فى جدول المسابقة.
كما تلقى الفريق اللندني أيضًا خسارة مُهينة بنتيجة 2-7 أمام بايرن ميونخ ليحصد نقطة واحدة من مباراتين بدورى أبطال أوروبا هذا الموسم، وهو ما يعرضه للإقالة فى أى وقت من تدريب النادى اللندنى.
وأشار الموقع الفرنسي، إلى إن مسئولى باريس سان جيرمان يسعون لإستغلال الموقف السيء الذى يمر به بوتشيتينيو مع توتنهام، فى حسم التعاقد مع خلفاً لتوماس توخيل.
وفي السياق ذاته، فإنه خلال الوقت الحالي مازال توماس توخيل مدرباً للفريق الباريسي ولكن الألماني قد يترك منصبه حال فشله في تحقيق أهداف الإدارة على الرغم من البداية الجيدة هذا الموسم محلياً و أوروبياً.
ومن جهته فقد أوضح الموقع، إن بوتشيتينو سيسافر إلى قطر خلال العطلة الدولية المقبلة للمشاركة في مؤتمر بأكاديمية أسباير وقد يستغل الرحلة للتحدث مع ملاك باريس سان جيرمان اللذين يفكرون في التعاقد معه من قبل لتولي تدريب الفريق.
Advertisements
- رسميا.. باريس يتعاقد مع توماس توخيل
- فلورنتينو بيريز يحدد مدرب ريال مدريد القادم
- كونتي مرشح لتدريب باريس سان جيرمان
- تشيلسي وبايرن ينتظران رحيل "توخيل" عن باريس سان جيرمان
- أليجري بديل توخيل في باريس سان جيرمان
- توخيل يحسم مصير دي ماريا مع باريس
- سان جيرمان يخطط للتعاقد مع أليجري
- توخيل يجبر نجمي باريس سان جيرمان على الرحيل
- أليجري يرد على عرض باريس سان جيرمان
- توتنهام يعثر على البديل الأمثل لتعويض رحيل بوتشيتينيو
المزيد عن: مدرب باريس رياب مدريد توخيل توتنهام وبرايتون توتنهام وبايرن ميونيخ توتنهام بوتشيتينيو باريس سان جيرمان الخليفيتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر