تقارير: باريس سان جيرمان يخطط لخطف "مدرب الموسم" من ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، سيقوم بإقالة المدير الفني الألماني توماس توخيل، في حال خرج الفريق من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020 بدون حصد اللقب.





ومن ثم فقد وضعت إدارة فريق باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، كبديل محتمل لخلافة توماس توخيل عن البياسجي خلال الفترة المقبلة.





وبحسب ما ورد في تقرير موقع "Le 10 sport" الفرنسي الشهير، فإن نادي باريس يخطط للتعاقد مع الأرجنتيني بوتشيتينو مدرب السيبرز مستقبلاً، وخاصة وأن مصير المدرب الأرجنتيني مع توتنهام أصبح يحيط به غموض كبير بسبب سوء النتائج على المستويين المحلى والأوروبي هذا الموسم.





ومن الجدير بالذكر انه يقدم توتنهام أسوأ مواسمه على المستوى المحلى والأوروبي، حيث تلقى خسارة أمس السبت، ضد برايتون 0-3 فى الجولة الثامنة من الدورى الإنجليزى، ليتراجع إلى المركز الثامن فى جدول المسابقة.





كما تلقى الفريق اللندني أيضًا خسارة مُهينة بنتيجة 2-7 أمام بايرن ميونخ ليحصد نقطة واحدة من مباراتين بدورى أبطال أوروبا هذا الموسم، وهو ما يعرضه للإقالة فى أى وقت من تدريب النادى اللندنى.





وأشار الموقع الفرنسي، إلى إن مسئولى باريس سان جيرمان يسعون لإستغلال الموقف السيء الذى يمر به بوتشيتينيو مع توتنهام، فى حسم التعاقد مع خلفاً لتوماس توخيل.





وفي السياق ذاته، فإنه خلال الوقت الحالي مازال توماس توخيل مدرباً للفريق الباريسي ولكن الألماني قد يترك منصبه حال فشله في تحقيق أهداف الإدارة على الرغم من البداية الجيدة هذا الموسم محلياً و أوروبياً.



