عاجل.. طارق يحيى يقترب من العودة لجهاز الزمالك

استقر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على إعادة طارق يحيى المدير الفني السابق للزمالك، للجهاز الفني الحالي ولكن كمدرب مساعد للصربي ميتشو خلال الفترة المقبلة.





وطلب منصور من أمير مرتضى المشرف على الكرة ضم طارق يحيى للجهاز الفني ليكون مدربا عاما مع ميتشو في الفترة المقبلة، مهددا ميتشو بإقالته من منصبه في حال رفضه قبول تواجد طارق يحيى.





وتعادل الزمالك اليوم أمام إف سي مصر بهدف لمثله في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، حيث تقدم أشرف بن شرقي للأبيض في الدقيقة 15 وتعادل عمر الحبشي لنادي مصر في الدقيقة 47، ليخسر الزمالك أول نقطتين في مشواره بالدوري بعد الفوز على الاتحاد بهدف ومصر المقاصة بهدف أيضا.



