خاميس رودريجيز يثبت مكانه في خطة زيدان بهذه الحيلة

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي الكولومبي خاميس روديجيز، مُركز تماماً مع فريقه الحالي، ريال مدريد الإسباني هذا الموسم 2019-2020.





ومن الجدير بالذكر انه قد إحتاج خاميس رودريجيز إلى الحصول على أقل من 10 دقائق مع الفريق لأجل ان يسجل أول أهدافه هذا الموسم، في الفوز امام غرناطه بنتيجة 4-2 ، الكولومبي أظهر أنه مُركز تماماً مع الفريق، حيث ان الإشادات تأتيه من قِبل جماهير اللوس بلانكوس و في المؤتمرات الصحفيّه.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن خاميس رودريجيز يُريد أن يُثبّت مكانه في ريال مدريد ويستغل أي فُرصه تُعطى له من قِبل زيدان. لقد كان واحداً من أفضل اللاعبين هذا الموسم لريال مدريد وأكّد إهتمامه بطلبه من مُدرب مُنتخب كولمبيا كارلوس كويروز بأن يستبعده للمُباريات الوديه المُقبله امام تشيلي والجزائر.



