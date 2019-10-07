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عمرو أديب يسخر من أمير قطر بسبب فضيحة بطولة ألعاب القوى

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:27 ص
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عمرو أديب يسخر من أمير قطر بسبب فضيحة بطولة ألعاب القوى
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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طالب الإعلامي عمرو أديب، بتداول تقرير أعدته الـ "CNN" عن مدرجات بطولة العالم لألعاب القوى في قطر، وهى خالية من الجماهير، معلقا: "فضيحة.. وطبعا الجزيرة ولا اتكلمت عنه، بس لو كان حصل في مصر كان زمانكم مسبتوناش".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن قطر عالجت الأمر بجنود الأمن المركزي وفقًا لما ورد في التقرير، مضيفا: "يتيم المجد ملاقاش حد غير بتوع الأمن المركزي.. مش كده يا تيمو طب اصرف شوية".

هذا وقد أرجعت صحيفة "نيويورك تايمز"، استضافة قطر فاز بطولة العالم لألعاب القوى، إلى ملايين الدولارات التي تم تقديمها على شكل رعاية من شركات تسيطر عليها العائلة الحاكم في قطر.

وجاء في تقرير الصحيفة: "هناك ما لا يقل عن 30 مليون سبب لشرح كيف أقنعت قطر الاتحاد الدولي لألعاب القوى بتسليم الحدث الأكثر أهمية، وهي بطولة العالم التي تقام مرة كل سنتين، إلى دولة خليجية صغيرة فيها أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم".



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