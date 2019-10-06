هل وصل تشيلسي لمرحلة "المثالية" ؟ لامبارد يُجيب

تحث فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، حول ما إذا كانت مباراة اليوم أمام ساوثهامبتون، والتي فاز بها البلوز بأربعة أهداقف مقابل هدف، مباراة مثالية.

وقال لامبارد خلال المؤتمر الصحفي: "هذا يظهر لدينا معايير. إذا تمكنت من الفوز بفوز 4-1 يمكنك إلقاء نظرة على تلك السلبيات. وهي الأجزاء التي يمكنك تحسينها حقاً".





وأضاف عن النجم الشاب هودسون أودوي: "نعم كان معدل عمله جيداً، قام بصناعة هدف اليوم وكان لديه بعض الفرص، لكنه سوف يتحسن، كانت اللياقة مشكلة بعد الإصابة، لكنه وصل إلى مستوى جيد الآن".





وواصل حول التوازن بالفريق: "إنه جيد، الكثير من هؤلاء الأولاد هم زملاء منذ القدم وقد جاءوا معاً إلى هنا، إنه لشيء رائع ، لأنهم يريدون التحسُن، وهناك ذوي الخبرة كذلك، ما قام به ويليان اليوم كان ممتازاً، أعتقد أنه كان أفضل لاعب لدينا خلال المباريات الخمس الماضية."





وتابع حول أهازيج الجمهور: "إنها تستمر. سمعت أشياء مماثلة على التلفزيون، سأدعم دائماً مشجعي نادي تشيلسي في طريقة دعمهم لنا ، لكننا لا نريد أي هتافات عنصرية، وهذا ما نريده في كل مكان وليس فقط تشيلسي".





واستطرد مدرب البلوز عن توقعاته سابقاً: "أعتقد أننا على بعد بضع نقاط من حيث يجب أن نكون. بناءً على أدائنا. أنا سعيد بالمكان الذي نحن فيه الآن، يجب أن نكن طموحين".



