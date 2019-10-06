إكسفورد تعتمد جامعة "أم القرى" كأول جهة بالشرق الأوسط تقدم اختبار اللغة الإنجليزية
وسلّم شهادة الاعتماد لمدير الجامعة، ممثل مطابع جامعة أكسفورد بالمملكة والمستشار التقني السيّد زيد بن حامد، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز بن رشاد سروجي ومدير مركز اللغة الإنجليزية الدكتور سامي بن محمد عطرجي "مالك مبادرة تعليم اللغة الإنجليزية لتنمية مجتمعية".
وأعربَ مدير الجامعة -عقب تسلمه الاعتماد- عن امتنانه للجهود التي يقوم بها مركز اللغة الإنجليزية عبر «مبادرة تعليم اللغة الإنجليزية لتنمية مجتمعية» ومساهمتها الفاعلة في الحراك التعليمي للجامعة.
وسبق لمدير الجامعةِ أن وجّه بالتحاق حوالي 100 طالب من طلاب المسار الطبي ببرنامج السنة الأولى للاشتراك باختبار إكسفورد للغة الإنجليزية، واستخدامه كمعيارٍ مرجعي لمخرجات التعليم.
وتم عقد اختبار إكسفورد للغة الإنجليزية لأول مرةٍ يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في جامعة أمّ القرى، عبر مبادرة تعليم اللغة الإنجليزية لتنمية مجتمعية، ومركز اللغة الإنجليزية.
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