"التموين" تعلن عن كيفية صرف الخبز بعد تعطل شبكة البطاقات التموينية

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طريقة صرف الخبز بعد أن اعتذرت عن تعطل العمل فى شبكة البطاقات التموينية الخاصة بتوزيع الخبز، وجاري اتخاذ اللازم لإعادة النظام للعمل.





وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها، إنه نظرا لوجود عطل في شبكة البطاقات التموينية الخاصة بتوزيع الخبز فأن وزارة التموين تعتذر لكافة المواطنين وأصحاب المخابز، وجارى اتخاذ اللازم من الناحية الفنية لإعادة النظام للعمل الطبيعي وفي هذه الفترة تم اتخاذ الإجراءات الآتية:





- يتم صرف الخبز للمواطنين في حالة تعذر الصرف بالبطاقة الذكية من خلال كشف ورقي ويتم تسجيل رقم البطاقة التموينية وعدد الأرغفة واعتماده من مكتب التموين بعد الصرف ويسمح للمواطنين بترك البطاقة التموينية لدى المخبز دون تحمل المواطنين أو أصحاب المخابز اى مسئولية خلال فترة العطل .

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-يتم صرف حصة المخبز من الدقيق كاملة خلال فترة توقف النظام دون النظر لما تم تسجيله من مبيعات على النظام.





وتناشد وزارة التموين كافة المواطنين وأصحاب المخابز بالتعاون لحسن أداء الخدمة لحين إعادة الشبكة للعمل الطبيعي والوزارة على تواصل مع وزارة الاتصالات والشركات العاملة فى الاتصالات وكذلك الشركات العاملة فى توزيع الخبز لحل المشكلة فى اقرب وقت.





مع الإحاطة بأن كافة المخابز قامت بالعمل اليومي لإنتاج وتوزيع الخبز على المواطنين وتم زيادة ساعات العمل للمخابز حتي الثامنة مساء مع وجود بعض المخابز تعمل حتى الساعة الحادية عشر مساء.