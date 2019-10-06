جوارديولا: لاعبي ولفرهامبتون أقوياء جدًا.. وأشعر بالخذلان
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:12 م
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عمر عبدالعزيز
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أشار الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لأن فريقه بدأ بشكل جيد في البداية، ولكنه استقبل الأهداف من المرتدات.
وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي بعد الخسارة من ولفرهامبتون: "لم نكن في أفضل مستوياتنا اليوم واستقبلنا في مرتدة سريعة، كان لدينا الفرص للتسجيل ولكنه لم يكن يومنا وخسرنا اللقاء".
وأضاف: "لم نحرز تقديم اليوم، كان لدينا بعض المشاكل، نحن فريق يلعب بشكل معين ولكنه لم يكن يومنا، هذا يحدث في بعض الأوقات".
وواصل :"كايل والكر ليس بخير، لم يتدرب معنا بعد اصابته بالعدوى ولهذا كان علينا تغييره، عندما تحقق الإنتصار فأنت تفكر في اللقاء القادم، الآن لدينا توقف دولي، ولذلك سنعود ونحاول في اللقاء القادم".
وأكمل: "كانوا يدافعون، يلعبون الكرات الطويلة ويدافعون، ثم يلعبون على الهجمات المرتدة. هم فريق بدني للغاية، فريق قوي وهم يعلمون ذلك".
واختتم: "لديهم الجودة ويعرفون كيف يصلون للمرمى. لم نكن منظمين، خسرنا الكرات في مراكز لم يكن يجب حدوث ذلك بها".
وتلقى مانشستر سيتي هزيمة غير متوقعة أمام ضيفه العنيد ولفرهامبتون قبل فترة التوقف الدولي بنتيجة (2-0) الأحد ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتعتبر هذه الهزيمة هي الهزيمة الثانية لفريق المدرب الاسباني بيب جوارديولا هذا الموسم بعد سقوطه المفاجئ أمام نوريتش (3-2) في المرحلة الخامسة.
ومن الجدير بالذكر أنه بهذه الخسارة، سوف يتجمد رصيد سيتي عند 16 نقطة بعد خمسة انتصارات، تعادل وهزيمتين في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط عن ليفربول المتصدر.
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