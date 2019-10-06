ملخص وأهداف مباراة آرسنال ضد بورنموث 0/1 في الدوري الإنجليزي (فيديو)

تغلب فريق آرسنال على ضيفه بورنموث بهدف دون مقابل ، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الأحد، على ملعب "الامارات" معقل الجانرز، في إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019 - 2020.





وسجل المدافع البرازيلي ديفيد لويز هدف الجانرز الوحيد في الدقيقة 9 بداية اللقاء، برأسية متقنة للغاية بعد ركنية رائعة من نيكولاس بيبي.





واقترب نيكولاس بيبي، صاحب الرقم القياسي في تعاقدات آرسنال، من مضاعفة النتيجة بتسديدة حادت عن المرمى بينما أرسل بيير-إيمريك أوباميانج تسديدة أخرى بعيدة المدى ذهبت إلى جوار المرمى في الشوط الأول.



وتلقى آرسنال 5 أهداف في آخر 3 مباريات على أرضه بالدوري، وقال إيمري إنه تحدث إلى لاعبيه بشأن أهمية السيطرة على المباراة.



وبهذا الفوز، رفع آرسنال رصيده إلى النقطة 15 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الانجليزي، بينما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 11 في المركز العاشر.

وجاء تشكيل آرسنال ضد بورنموث كالتالي:-

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: سياد كولاسيناتش - سوكراتيس باباستاثوبولوس - دافيد لويز - كالوم تشامبرز.

خط الوسط: ماتيو جندوزي - جرانيت تشاكا - داني سيبايوس.

خط الهجوم: نيكولاس بيبي - بيير إميريك أوباميانج - بوكايو ساكا.



ترتيب الدوري الانجليزي بعد فوز آرسنال على بورنموث:-



1- ليفربول 24 نقطة.

2- مانشستر سيتي 16 نقطة.

3- آرسنال 15 نقطة.

4- ليستر سيتي 14 نقطة.

5- تشيلسي 14 نقطة.

6- كريستال بالا 14 نقطة.

7- بيرنلي 12 نقطة.

8- وست هام 12 نقطة.

9- توتنهام 11 نقطة.

10- بورنموث 11 نقطة.

11- وولفرهامبتون 10 نقاط.

12- مانشستر يونايتد 9 نقاط.

13- شيفيلد يونايتد 9 نقاط.

14- برايتون 9 نقاط.

15- أستون فيلا 8 نقاط.

16- نيوكاسل 8 نقاط.

17- ساوثهامبتون 7 نقاط.

18- إيفرتون 7 نقاط.

19- نورويتش 6 نقاط.

20- واتفورد نقطتين.





شاهد.. ملخص مباراة آرسنال ضد بورنموث في الدوري:-