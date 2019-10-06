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البعثة الأممية بليبيا تحذر من استهداف المنشآت المدنية

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 08:48 م
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البعثة الأممية بليبيا تحذر من استهداف المنشآت المدنية
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وكالات
 
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وجهت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، مساء اليوم الأحد، التحذير من استهداف المنشآت والبني التحتية المدنية، وذلك عقب تقارير عن هجوم استهدف مطار مصراتة، غربي ليبيا.

وقالت البعثة، مساء اليوم، في بيان نشر على  على صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "في أعقاب تقارير إعلامية عن غارات جوية استهدفت مطار مصراتة المدني، تحذر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أن الهجمات على المنشآت والبنى التحتية المدنية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي".

وأضاف البيان: "تدعو البعثة إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات التي لا معنى لها، وخاصة ضد المطار المدني الوحيد المتبقي في غرب ليبيا، والذي يستخدمه الملايين من الليبيين".

هذا وتعاني ليبيا انقساما بين برلمان في الشرق يدعمه الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها في الغرب برئاسة فائز السراج، ويشن الجيش الليبي، منذ أبريل الماضي، حملة عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق، لتحريرها مما يصفه بالجماعات الإرهابية.

وأدت المعارك في ليبيا منذ مقتل الزعيم السابق، معمر القذافي في 2011، وما تلاه من انقسام، إلى تضرر إنتاج ليبيا من النفط بعد أن كانت من أكبر المنتجين العالميين، كما توقفت عمليات الإنتاج في بعض الحقول في أكثر من مناسبة بسبب الأوضاع الأمنية.

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