انطلاق مناورات التمرين البحري المختلط بمشاركة قوات بحرينية

انطلقت مناورات التمرين البحري المختلط "جسر – 20" والمسنود "أمواج -4" المتزامنين للقوات البحرية الملكية السعودية ممثلة بالأسطول الشرقي، اليوم الأحد، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية والدفاع الجوي الملكي السعودي ممثلًا بمجموعة الدفاع الجوي الخامسة وسلاح البحرية الملكي البحريني، وذلك في مياه الخليج العربي.

من جهته، أوضح قائد التمرين العميد البحري الركن إبراهيم محمد البلوي أن التمرين المنفذ من القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة بالأسطول الشرقي مع سلاح البحرية الملكي البحريني يهدف للتصدي للعمليات الإرهابية للمنشآت البترولية وحماية المياه الإقليمية في الخليج العربي وتعزيز التعاون والتنسيق بين أفرع القوات المسلحة، وتبادل الخبرات القتالية بين القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة في مملكة البحرين الشقيقة، وتوحيد المفاهيم التكتيكية، وتنفيذ العمليات المشتركة، وتطبيق إجراءات إدارة المعارك البحرية والجوية، وتطبيق إجراءات القيادة والسيطرة.

يُذكر أن التمرينين يشتملان على عدد من الفرضيات العسكرية التي ترفع من مستوى الجاهزية القتالية للقوات، والاستفادة القصوى من تطبيق مفهوم العمل المشترك‏.





وشهد التمرين خلال الفترة الماضية إقامة العديد من المحاضرات النظرية في مختلف المجالات البحرية والإستراتيجية وأيضاً تنفيذ فرضيات كالقفز الحر والتدريب على استطلاع الشواطئ والإنزال البحري ومكافحة الحرائق والرماية الحرة والتدريب على حق تفتيش وزيارة السفن والتدريب على القتال في المناطق المبنية والتي أظهر فيها المشاركون أعلى معايير الجاهزية بكل احترافية .





من جانبه أكد مدير التمرين العميد البحري الركن عبدالرحيم بن طماح الحربي أن التمرين يسير وَفْق الخطة المعدة له مسبقًا وبنتائج تقييم مميزه لجميع المشاركين ولله الحمد ، مضيفاً أن التمرين، اشتمل على عدد من السيناريوهات التي شاركت فيها عدد من القطع البحرية وقوارب الإسناد، وسفن الإنزال ومجموعة من الطائرات العمودية والقوات الجوية لتنفيذ التطبيقات العملية والمناورات التكتيكية.





وأكد العميد الحربي أن التمرين يهدف إلى إثراء الخبرات القيادية والقتالية لدى القوات المشاركة وصقلها ، لاستيعاب متطلبات العمل العسكري البحري المشترك لما له من أهمية ودور فاعل في رفع مستوى الكفاءة العسكرية، فضلاً عن الارتقاء بالجاهزية القتالية وتبادل الخبرات والمهارات العسكرية في مختلف العمليات البحرية، بالإضافة إلى تعزيز عمليات التنسيق المشترك وتحقيق التكامل المنشود في مجال العمليات البحرية المشتركة ، وتطبيق جميع الإجراءات والعمليات القيادية والقتالية بأوقات قياسية ، وبمهارة عالية.