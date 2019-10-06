ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الخارجية الأمريكية: إيران تستمر في تأجيج الصراعات والحروب

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 07:16 م
Advertisements
الخارجية الأمريكية: إيران تستمر في تأجيج الصراعات والحروب
وزير الخارجية الأمريكي
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، أن إيران تستمر في تأجيج الصراعات والحروب الأمر، الذي فاقم أزمة اللاجئين.

وأكد بومبيو في تصريحات له، أمس السبت، في أثينا، خلال زيارته لليونان، أن "روسيا تقوض سيادة جيرانها في منطقة البلقان الاستراتيجية".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن "إيران أيضاً تدعم الجماعات الإرهابية، التي تحارب نيابة عنها بالوكالة لزعزعة الاستقرار في المنطقة وتفاقم أزمة اللاجئين، التي أثرت على اليونان"، وفقاً لقناة "صوت أميركا".

وأثنى بومبيو على مواقف اليونان حول وقوفها ضد قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم، وكذلك محاولة منع نقل النفط الإيراني إلى الموانئ السورية لمساعدة نظام "بشار الأسد".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، بدلاً من ذلك، اتخذت اليونان قراراً صائباً بتعزيز علاقاتها مع إسرائيل، ولهذا السبب قررت الولايات المتحدة توسيع علاقاتها وشراكتها مع اليونان، والتي كانت بالفعل في أفضل حالاتها.

وتأتي تصريحات بومبيو حول دور إيران في أزمة اللاجئين من خلال إطالة أمد الحروب في المنطقة في حين، هددت طهران الدول الأوروبية عدة مرات بهذا الخطر، حيث حذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، من "إغراق أوروبا بالمخدرات واللاجئين وانهيار الأمن إذا ما انهار الاتفاق النووي".

وقال روحاني خلال اجتماع حكومي في مايو الماضي، إنه في حال انهيار الاتفاق النووي، فإن إيران لن تكون قادرة على دفع ثمن مكافحة تهريب المخدرات والإرهاب الناتج عن التحديات الأمنية وتدفق اللاجئين.

وأضاف الرئيس الإيراني: "لولا دورنا لكان الإرهابيون يتجولون اليوم في عواصم الدول الأوروبية".

كما هدد عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، بأن بلاده ستضطر لتغيير سياسة الهجرة تجاه اللاجئين الأفغان وعددهم حوالي 3 ملايين شخص، وستعمل على إخراجهم إذا ما استمرت الضغوط الاقتصادية ضدها.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: الصراعات الخارجية الأمريكية الخارجية الحروب إيران أمريكا
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الجونة
1
x
15:00
0
مصر المقاصة
حرس الحدود
1
x
17:30
1
طنطا‏
طلائع الجيش
0
x
17:30
0
بيراميدز
الزمالك
0
x
20:00
0
نادي مصر
الدوري الإسباني
بلد الوليد
0
x
16:00
0
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
روما
1
x
15:00
1
كالياري
تورينو
0
x
18:00
0
نابولي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت
1
x
18:00
1
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
21:00
-
ليون
الدوري الإنجليزي
ساوثهامتون
1
x
15:00
4
تشيلسي
آرسنال
1
x
15:00
0
بورنموث
مانشستر سيتي
0
x
15:00
2
وولفرهامبتون
نيوكاسل يونايتد
1
x
17:30
0
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ديبورتيفو لاكورونا
0
x
18:30
0
ألميريا

DMCA.com Protection Status