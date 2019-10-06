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مشاجرة بالبحيرة تنتهي بإلقاء برلماني في ترعة بكفرالدوار

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:15 م
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مشاجرة بالبحيرة تنتهي بإلقاء برلماني في ترعة بكفرالدوار
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شهد مركز كفرالدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، نشوب مشاجرة بين عضو مجلس نواب وأحد المقاولين لخلاف علي محصول أرز بقطعة أرض علي مساحة 5 أفدنة، أسفرت خلال عن سقوط البرلماني في ترعة بسبب التدافع بينهما.

علي الفور توجه النائب إلى مركز شرطة كفرالدوار لتحرير محضر بالواقعة، واتهم المقاول "ط. م.م" بالاعتداء عليه بالضرب وإلقاؤه بأحد الترع المجاورة أثناء تواجده مع مجموعة من الأشخاص لحصد محصول الأرز في الأرض محل النزاع.

وقال محامي وموكل المقاول، إن الشرطة التزمت الحياد، وحررت محاضر للطرفين، وأخطرت النيابة للتحقيق في النزاع.
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