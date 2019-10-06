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وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماع بدول مجلس التعاون

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:02 م
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وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماع بدول مجلس التعاون
وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان
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الفجر السعودي
 
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يرأس وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة للاجتماع العاشر بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر عقده يوم الاثنين 8 صفر 1441هـ الموافق 7 أكتوبر 2019م، بمشاركة كل من معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك ومعالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل وعدد من المختصين من الجهات المعنية.


وسيناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، التي تهدف إلى تحقيق مزيدٍ من التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء، من بينها التوصيات المرفوعة من اللجان الفنية فيما يتعلق بمواضيع السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي لدول المجلس، والبرامج التوعوية عن أضرار التبغ ومخاطر تناول المشروبات المُحلاة، ودعم الأنشطة والبرامج المشتركة لتطوير العمل الشبابي في دول المجلس، والجوائز المالية للجان التنظيمية للألعاب الرياضية بدول المجلس، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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