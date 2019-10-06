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"الاتحاد الروسي" يعلن وفاة نائب رئيس المجلس

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:00 م
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الاتحاد الروسي يعلن وفاة نائب رئيس المجلس
مجلس الاتحاد الروسي
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وكالات
 
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توفي يفجيني بوشمين، نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، نهار اليوم الأحد، بعد معاناة طويلة مع المرض.

أكد فيتشيسلاف تيمتشينكو، رئيس لجنة القواعد في مجلس الاتحاد الروسي، "على أن يفغيني فيكتوروفيتش توفى نهار اليوم، لقد كان مثالا للرجولة، وشخصية قوية، وواجه المرض لفترة طويلة، لكن للأسف الشديد، علمنا اليوم خبر وفاته".

وأشار تشمتشينكو، إلى أن مجلس الاتحاد الروسي لن يستعجل في انتخاب نائب رئيس جديد للمجلس وأنه "لا توجد أسباب للعجلة في هذه المسألة"، مستبعدا النظر في تعيين شخص جديد لهذا المنصب في وقت قريب.

ويذكر أن بوشمين، كان قد أشرف على قضايا تتعلق بالميزانية والسوق المالية والوضع الاقتصادي.

هذا وعمل بوشمين في بداية حياته المهنية في مصلحة الضرائب، ليصبح بعدها نائبا لوزير المالية من عام 1998 ولغاية 2001، ليتم بعدها تعيينه كممثل عن منطقة نيجني نوفغورود في مجلس الاتحاد.

ووضع اسم بوشمين ضمن قائمة العقوبات الأمريكية على روسيا.

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