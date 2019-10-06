تشريعية تونس 2019: نشر نسب المشاركة في الدوائر بالداخل والخارج

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في ايجاز صحفي حول الانتخابات التشريعية 2019 ظهر اليوم بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن نسبة المشاركة العامة بلغت 6.85 % على المستوى الوطني و8.6 % بالخارج الى غاية الساعة 11 من صباح اليوم الأحد.





وفيما يلي، النسب % حسب الدوائر الانتخابية بالداخل والخارج والولايات الى الساعة 11 صباحا:

تونس 1 : 4.65

تونس 2: 10.08

بنعروس: 5.86

اريانة: 12.76

منوبة: 7.63

جندوبة: 7.55

الكاف: 6.07

سليانة: 9.76

بنزرت: 4.14

باجة: 5.38

نابل 1: 4.36

نابل2 : 7.37

زغوان: 9.09

القيروان: 5.66

القصرين: 10.70

سيدي بوزيد: 3.34

قفصة: 6.05

توزر: 9.13

قبلي: 4.79

سوسة: 4.30

المهدية: 7.08

المنستير: 5.94

صفاقس 1 : 4.32

صفاقس2 : 7.73

قابس 6.25

مدنين: 10.78

تطاوين: 8.70

المانيا : 7.5

الأمركيتان وباقي الدول الأوروبية : 7.6

فرنسا 1: 13.1

فرنسا 2: 6

ايطاليا: 3.9

العالم العربي وباقي دول العالم : 15.6



