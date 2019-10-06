تركيا تستدعي دبلوماسيًا أمريكيًا بسبب تغريدة علي تويتر
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:12 م
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ترجمة: منار طارق
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استدعت تركيا دبلوماسيًا أمريكيًا بارزًا للاحتجاج بعد أن أعجب حساب تويتر الرسمي للسفارة الأمريكية بتغريدة قائلة إن تركيا يجب أن تستعد لعهد سياسي بدون زعيم الحزب الوطني التركي، الذي يُقال إنه مريض.
وقالت وزارة الخارجية إن القائم بالأعمال الأمريكي تم استدعاؤه اليوم الأحد على الرغم من بيان السفارة الذي قال إن حساب تويتر الخاص بها انه تم الاعجاب بالتغريدة عن "طريق الخطأ "، واعتذ عن ذلك.
فسر الكثيرون التغريدة على أنها تشير إلى موت الزعيم القومي ديفليت باهجيلي قد يمو قريبًا. تم نشر هذه التغريدة من قبل صحفي تتهمه تركيا بالانتماء إلى شبكة يقودها رجل دين يُلقى عليه اللوم في محاولة انقلاب عام 2016.
أثارت تغريدة تويتر غضب الحزب الحاكم للرئيس رجب طيب أردوغان وكذلك حزب بهتشيلي - وهما حلفاء.
وقالت وزارة الخارجية إن القائم بالأعمال الأمريكي تم استدعاؤه اليوم الأحد على الرغم من بيان السفارة الذي قال إن حساب تويتر الخاص بها انه تم الاعجاب بالتغريدة عن "طريق الخطأ "، واعتذ عن ذلك.
فسر الكثيرون التغريدة على أنها تشير إلى موت الزعيم القومي ديفليت باهجيلي قد يمو قريبًا. تم نشر هذه التغريدة من قبل صحفي تتهمه تركيا بالانتماء إلى شبكة يقودها رجل دين يُلقى عليه اللوم في محاولة انقلاب عام 2016.
أثارت تغريدة تويتر غضب الحزب الحاكم للرئيس رجب طيب أردوغان وكذلك حزب بهتشيلي - وهما حلفاء.
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