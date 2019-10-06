ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تركيا تستدعي دبلوماسيًا أمريكيًا بسبب تغريدة علي تويتر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:12 م
Advertisements
تركيا تستدعي دبلوماسيًا أمريكيًا بسبب تغريدة علي تويتر
Advertisements
طباعة
ترجمة: منار طارق
 
Advertisements
استدعت تركيا دبلوماسيًا أمريكيًا بارزًا للاحتجاج بعد أن أعجب حساب تويتر الرسمي للسفارة الأمريكية بتغريدة قائلة إن تركيا يجب أن تستعد لعهد سياسي بدون زعيم الحزب الوطني التركي، الذي يُقال إنه مريض.

وقالت وزارة الخارجية إن القائم بالأعمال الأمريكي تم استدعاؤه اليوم الأحد على الرغم من بيان السفارة الذي قال إن حساب تويتر الخاص بها انه تم الاعجاب بالتغريدة عن "طريق الخطأ "، واعتذ عن ذلك.

فسر الكثيرون التغريدة على أنها تشير إلى موت الزعيم القومي ديفليت باهجيلي قد يمو قريبًا. تم نشر هذه التغريدة من قبل صحفي تتهمه تركيا بالانتماء إلى شبكة يقودها رجل دين يُلقى عليه اللوم في محاولة انقلاب عام 2016.

أثارت تغريدة تويتر غضب الحزب الحاكم للرئيس رجب طيب أردوغان وكذلك حزب بهتشيلي - وهما حلفاء.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: رجب طيب أردوغان حساب تويتر الرسمي للسفارة الأمريكية تركيا تهدد
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الجونة
0
x
15:00
0
مصر المقاصة
حرس الحدود
-
x
17:30
-
طنطا‏
طلائع الجيش
-
x
17:30
-
بيراميدز
الزمالك
-
x
20:00
-
نادي مصر
الدوري الإسباني
بلد الوليد
-
x
16:00
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
روما
0
x
15:00
0
كالياري
تورينو
-
x
18:00
-
نابولي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت
-
x
18:00
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
21:00
-
ليون
الدوري الإنجليزي
ساوثهامتون
0
x
15:00
0
تشيلسي
آرسنال
0
x
15:00
0
بورنموث
مانشستر سيتي
0
x
15:00
0
وولفرهامبتون
نيوكاسل يونايتد
-
x
17:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ديبورتيفو لاكورونا
-
x
18:30
-
ألميريا

DMCA.com Protection Status