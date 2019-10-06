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شاب يقتل 5 أشخاص في منزل صديقته بالنمسا

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:00 م
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شاب يقتل 5 أشخاص في منزل صديقته بالنمسا
النمسا
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اعترف شاب في سن 25 عاما، بأنه قتل خمسة أشخاص في منزل صديقته السابقة بمدينة كتسبويل، المنتجع الشعبي للتزلج في جبال الألب.

 

وأفادت وكالة الأنباء النمساوية APA نقلا عن مصادر في الشرطة أن الشاب سلم نفسه، اليوم الأحد، إلى المحققين واعترف بأنه مسؤول عن هذه الجريمة التي ارتكبها في منزل صديقته السابقة البالغة من العمر 19 عاما.

 

ووصل الشاب فجر اليوم إلى منزل صديقته السابقة، ولكن والدها رفض السماح له بالدخول.

 

وبعد ذلك، عاد الشاب إلى منزله وأخذ مسدسا عائدا لأخيه، ثم عاد إلى منزل صديقته السابقة، حيث قتل والديها وشقيقها والفتاة نفسها وصديقها الجديد (24 عاما).

 

وفي سياق آخر، انتهت وزارة الداخلية النمساوية من حصر عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة والتي تعقد يوم 29 سبتمبر الجاري حيث بلغ تعدادهم نحو 6 ملايين و400 ألف ناخب.

 

وقال بيان لوزارة الداخلية اليوم الاثنين إنه تم إرسال العدد النهائي للناخبين المؤهلين لانتخابات المجلس الوطني "البرلمان" 2019 إلى الهيئة الانتخابية الاتحادية مع بيان تفصيلي لعدد الناخبين في كل محافظة من محافظات النمسا التسع.

 

وأشار البيان إلى أن أعلى عدد للناخبين المؤهلين جاء في محافظة النمسا السفلى بتعداد مليون و292 ألف نسمة يليها العاصمة فيينا بتعداد مليون و149 ألف نسمة ثم النمسا العليا مليون و104 آلاف ناخب والبقية موزعة على محافظات بورجنلاند وكارينثيا وسالزبورج وستيريا وتيرول وفورارلبرج.

 

ونوه البيان إلى إعداد وزارة الداخلية دورتين بالتعاون مع أكاديمية الأمن للأشخاص الذين سوف يعملون في مراكز الاقتراع وكذلك مراقبي الانتخابات في موضوعات تتعلق بتقييم صحة أو بطلان أوراق الاقتراع ومتابعة العملية الانتخابية.

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