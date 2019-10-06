وزير خارجية بريطانيا: يمكن للمملكة المتحدة المضي في "آلية" موافقة أيرلندا الشمالية

Advertisements

قال ستيفن باركلي وزير خارجية بريطانيا، إن بلاده مستعدة لبعض المرونة فيما يتعلق بالآلية التي تسمح للمشرعين في ايرلندا الشمالية بتقرير ما اذا كانت المقاطعة البريطانية ستظل في توافق تنظيمي مع الاتحاد الاوروبي كما هو مبين في أحدث مقترحات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بيوم الأحد.



وأضاف باركلي في حديث له مع أندرو مار، مراسل بي بي سي اليوم الأحد: "القضية الأساسية هي مبدأ الموافقة، ولهذا السبب تم رفض الدعم الخلفي ثلاث مرات، وكان هذا هو القلق من حيث عدم موافقة كلا الجانبين في أيرلندا الشمالية على الدعم".



وتابع: "وبالتالي فإن المفتاح هو مبدأ الموافقة، الآن بالطبع في الآلية، كجزء من المفاوضات المكثفة التي يمكننا النظر فيها ومناقشة ذلك."



وأصبحت الحدود التي تمتد على مسافة 500 كيلومتر بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، والتي ستكون الحدود البرية الوحيدة للمملكة المتحدة مع الكتلة بعد مغادرتها، أكبر نقطة شائكة في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وتكمن المشكلة في كيفية منع أيرلندا الشمالية من أن تصبح "بابًا خلفيًا" في الاتحاد الجمركي الموحد للسوق والاتحاد الجمركي دون إقامة ضوابط حدودية يمكن أن تقوض اتفاقية الجمعة العظيمة لعام 1998، والتي أنهت عقودًا من العنف السياسي والطائفي في أيرلندا الشمالية والتي فيها أكثر من قتل 3600 شخص.



قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسونك "إنه لا يمكنه قبول ما يسمى بترتيب الدعم المتضمن في اتفاقية الانسحاب التي تفاوض عليها سلفه تيريزا ماي، والتي رفضها المشرعون البريطانيون ثلاث مرات".



ولقد قدم ما أسماه عرض الاتحاد الأوروبي الأخير الذي قدمه الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء والذي يركز على استبدال الجزء الخلفي باقتراح إنشاء منطقة تنظيمية لجميع الجزر لتغطية جميع السلع.



ويقول الاقتراح أيضًا أن المجلس التشريعي في أيرلندا الشمالية - الذي تم تعليقه منذ عام 2017 - سيكون له الحق في أن يقرر كل أربع سنوات ما إذا كان يريد الاستمرار في الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن السلع المتداولة.



ومع ذلك، قال الاتحاد الأوروبي وإيرلندا أن المقترحات من غير المرجح أن تؤدي إلى اتفاق دون مزيد من التنازلات.



وقال رئيس الوزراء الأيرلندي" ليو فارادكار" إنه لا يفهم تمامًا كيف يمكن أن تنجح المقترحات البريطانية وأن دبلن لا يمكنها التوقيع على معاهدة لا تحمي الحدود الإيرلندية البريطانية المفتوحة.



وكتب جونسون في صحيفة صن أون اليوم الأحد: "أن المقترحات كانت "حل وسط عملي يمهد الطريق عند الضرورة مع الحفاظ على مصالح المملكة المتحدة والبريطانية التي صوتت عليها هذه الدولة".



وأضاف: "أن المشرعين من كل جناح في حزب المحافظين التابع له، ومن حلفائه في الحزب الديمقراطي التقدمي في أيرلندا الشمالية، وحتى من حزب العمل المعارض، قالوا إنهم يمكن أن يقفوا وراء الصفقة".



وقال أيضًا: "وأحيي روح التسوية من النواب من جميع الأطراف الذين نظروا إلى ما هو مطروح على الطاولة، وانعكسوا على ما هو أفضل من أجل ناخبيهم، وقررت أنهم على استعداد لوضع معتقداتهم الشخصية جانبًا ودعم الصفقة التي يعرفون أنها ستحصل عليها".



وأوضح أن بريطانيا يمكنها أن تتوصل إلى اتفاق إذا كان الاتحاد الأوروبي على استعداد.



وقال "لكن يجب ألا يكونوا تحت أي أوهام أو سوء فهم". لن يكون هناك المزيد من التأخير أو التأخير. ففي 31 أكتوبر سننتهي من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. "



مع اقتراب الموعد النهائي، قال جونسون باستمرار إنه لن يطلب تأجيلًا آخر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكنه أيضًا لن يخرق القانون الذي يجبره على طلب واحد إذا لم يتم الاتفاق على اتفاقية انسحاب بحلول 19 أكتوبر. ولم يوضح التناقض الواضح في تعليقاته.



وأقرت الحكومة لأول مرة يوم الجمعة بأن جونسون سيرسل خطابًا إلى الاتحاد الأوروبي يطلب فيه تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طلاق.

