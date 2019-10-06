يلا شووت NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:35 م
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الفجر الرياضي
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يلا شوت يستضيف ملعب الاتحاد معقل السيتيزين، مباراة قوية تجمع بين مانشستر سيتى وولفرهامبتون يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2019، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي، تحت قيادة الحكم كريج باوسون. ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Koora Goal.
Yalla Shoot موعد مباراة مانشستر سيتى وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي
يستضيف ملعب الاتحاد مباراة مانشستر سيتى وولفرهامبتون فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين Koora Star.
KOORA STAR القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتى وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي
يستضيف ملعب الاتحاد مباراة مانشستر سيتى وولفرهامبتون فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش، وينقل اللقاء عبر قناة beIN Sport HD2.
ويسعي السيتى رفقة المدير الفتى بيب جوارديولا للفوز بالمباراة للإستمرار في مطاردة صاحب صدارة الدوري الإنجليزي ليفربول بعد ان يحتل السيتي المركز الثانى برصيد 16 نقطة بينما يحتل أبناء نونو سانتو المدير الفنى لفريق وولفرهامبتون المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Yalla Shoot.
ويطارد مانشستر سيتى نظيره ليفربول متصدر بطولة الدوري برصيد 24 نقطة بعد الفوز فى كل المباريات التى خاضها بينما فريق مانشستر سيتى قد تعثر وتعادل أمام توتنهام هوتسيبير وأيضاً هسر أمام نورويتش سيتى ليصبح الفارق بينه وبين ليفربول 5 نقاط كاملة، يلا شوت شاهد بث مباشر مباراة مانشستر سيتى وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي Koora Live.
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