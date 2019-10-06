برلمانية تتقدم بسؤال للحكومة بشأن خطتها لاستقبال موسم السيول
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:34 م
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إسلام شعراوي
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تقدمت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بسؤال بشأن استعدادات الحكومة، لاستقبال موسم سقوط الأمطار والسيول، وإجراءاتها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
وطالبت النائبة، في سؤالها الموجه لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، المحافظين، بمراجعة الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم سقوط الأمطار واتخاذ كافة التدابير والاحتياجات اللازمة للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين، يأتي ذلك في إطار استعدادات المحافظات لمواجهة سقوط الأمطار والسيول استعدادًا لفصل الخريف والشتاء.
وأكدت على ضرورة قيام القيادات المحلية بالمحافظات بمتابعة كافة أعمال الصيانة وتطهير مخرات السيول وتنفيذ سيناريوهات إدارة أزمة مبكرة لمتابعة الاستعدادات في حالة سقوط الأمطار أو حدوث سيول واتخاذ جميع الإجراءات وتوفير الاحتياجات اللازمة والتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات للتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءة المعدات المعنية.
كما أكدت على ضرورة التنسيق المستمر بين غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات للتعامل الفوري مع مثل هذه الأحداث مع استمرار التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية للوقوف بصفة دائمة علي حالة الطقس ومعرفة التنبؤات بسقوط الأمطار علي مستوي الجمهورية.
وطالبت النائبة، في سؤالها الموجه لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، المحافظين، بمراجعة الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم سقوط الأمطار واتخاذ كافة التدابير والاحتياجات اللازمة للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين، يأتي ذلك في إطار استعدادات المحافظات لمواجهة سقوط الأمطار والسيول استعدادًا لفصل الخريف والشتاء.
وأكدت على ضرورة قيام القيادات المحلية بالمحافظات بمتابعة كافة أعمال الصيانة وتطهير مخرات السيول وتنفيذ سيناريوهات إدارة أزمة مبكرة لمتابعة الاستعدادات في حالة سقوط الأمطار أو حدوث سيول واتخاذ جميع الإجراءات وتوفير الاحتياجات اللازمة والتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات للتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءة المعدات المعنية.
كما أكدت على ضرورة التنسيق المستمر بين غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات للتعامل الفوري مع مثل هذه الأحداث مع استمرار التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية للوقوف بصفة دائمة علي حالة الطقس ومعرفة التنبؤات بسقوط الأمطار علي مستوي الجمهورية.
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